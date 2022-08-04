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    外高加索烽火再起！亞美尼亞軍車殉爆影片曝光

    亞美尼亞的軍車殉爆。（影片擷圖）

    亞美尼亞的軍車殉爆。（影片擷圖）

    2022/08/04 15:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕外高加索地區緊張情勢升高！亞塞拜然3日指控，亞美尼亞非法武裝部隊在納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）密集開火，一名亞塞拜然士兵陣亡。據俄羅斯《衛星通訊社》報導，亞塞拜然軍隊隨後發起反攻，佔領幾處高地，至少造成2名亞美尼亞士兵死亡，14人受傷。

    亞塞拜然國防部發表聲明，指位於納卡拉欽走廊的亞塞拜然陸軍陣地遇襲，該處受俄羅斯維和部隊監督。聲明中稱，亞國軍隊作出反擊，並摧毀多個非法亞美尼亞武裝部隊的戰鬥陣地被。亞塞拜然國防部並公布影片，顯示該國攻擊型無人機轟爆亞美尼亞軍車，場面震撼。

    亞塞拜然與土耳其同屬突厥語民族，文化語言相似，兩國關係極為密切，而亞美尼亞背後的老大哥是俄羅斯。

    國際上皆認為納卡地區屬於亞塞拜然領土，但自1991年開始，當地便由亞美尼亞人成立的阿爾札赫共和國所統治，為此亞塞拜然2020年於納卡地區與亞美尼亞及爆發戰爭。

    亞塞拜然當時動用土耳其製的「旗手」TB-2（Bayraktar TB-2）等無人機，重創亞美尼亞的坦克、火砲、工事甚至S-300防空系統，最終迫使亞美尼亞於兩個月內簽署停火協議，放棄占領近30年的土地。

    這場流血衝突，納卡地區光亞美尼亞防衛軍力就有多達1200人喪命；亞塞拜然也估計至少有80位平民，因戰火期間多達21次的飛彈攻擊而逝世，俄羅斯則估計至少有5000人喪命。

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