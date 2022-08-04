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    NASA： 東加火山爆發 臭氧層損壞地表溫度上升

    東加火山送到平流層多餘的水氣造成一定程度的臭氧層損耗。（美聯社）

    東加火山送到平流層多餘的水氣造成一定程度的臭氧層損耗。（美聯社）

    2022/08/04 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕坐落於南太平洋上的東加海底（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山，刷新了最大規模之一的火山爆發紀錄後，所造成的水蒸氣將使地球表面溫度升高。

    CNN指出，美國國家航空暨太空總署NASA觀測到，東加火山在今年1月15日噴發後，除了引發多次海嘯、音爆，席捲全世界，所形成的水蒸氣柱將多餘的水份送進距離地表12到53公里平流層。相當於已存在平流層中水氣的10%，這些水蒸氣足已填滿58000座奧運規格的游泳池。

    火山爆發所造成的水蒸氣通常不會在大氣中停留太久，甚至會因為噴發的火山灰等塵埃會將陽光反射，冷卻地表溫度。也因此1815年坦博拉火山（Mount Tambora）爆發後的隔年成為沒有夏天的一年。

    然而東加火山送出的水蒸氣捕獲大量熱量，從而導致地表溫度上升，而平流層多餘的水氣也會造成一定程度的臭氧損耗。幸運的是，科學家認為這些現象是暫時的，且影響規模並不大，不足以使地球更加暖化。

    這些數據引來科學家們的關注，噴氣推進實驗室中的大氣學家路易．米蘭 （Luis Millán）表示，這些數據只能透過微波林邊探測儀取得，這種儀器可以穿透火山灰層，並針測水蒸氣的流動。

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