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    重金懸賞有用！美國祭百萬美元緝捕 犀牛角走私犯落網

    美國開出高達100萬美元（約新台幣近3000萬元）懸賞金，抓捕走私犀牛角嫌犯。示意圖。（法新社）

    美國開出高達100萬美元（約新台幣近3000萬元）懸賞金，抓捕走私犀牛角嫌犯。示意圖。（法新社）

    2022/08/04 00:18

    〔即時新聞／綜合報導〕儘管現在各國政府都開始重視盜獵問題，但從全球仍不時查獲走私犀牛角的情形來看，盜獵問題依然存在。美國在今年5月下旬開出高達100萬美元（約新台幣近3000萬元）的懸賞金，抓捕2名走私嫌犯。

    根據BBC報導，2019年，阿赫邁德 （Abdi Hussein Ahmed）以及薩利赫（Badru Abdul Aziz Saleh）在美國被指控跨國走私犀牛角和象牙，以及串謀販運海洛因。他與另外幾名同夥從肯亞、烏干達、幾內亞等多個非洲國家走私價值約700萬美元（約新台幣2億元）、190公斤犀牛角和10噸象牙。

    美國和肯亞官員在今年5月下旬宣布，懸賞緝捕阿赫邁德及薩利赫，獎金高達100萬美元（約新台幣近3000萬元），一周後，薩利赫就被抓獲。肯亞刑事犯罪調查局（DCI）3日在推特貼出阿赫邁德的懸賞文，宣布他也於2日落網。

    自1977年以來，犀牛角貿易的禁令逐漸在國際間實施，根據世界自然基金會（World Wildlife Fund）的資料顯示，亞洲等地的犀牛角走私貿易猖獗，其中越南、中國非法交易最為氾濫，台灣、緬甸、馬來西亞等國也存在犀牛角走私交易，商人除了將其製成珠寶飾品販賣外，更有傳聞指出，犀牛角能治癒癌症、減緩宿醉症狀，然而相關的療效並未經過科學證實。

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