節省交通費！泰國小妹騎大象上學 暖心互動融化網友

泰國一位女孩為了節省家裡的燃料支出，騎大象上學，大象甚至還會送便當到學校去給她。（圖取自＠olefcthailand YouTube）

2022/08/03 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕泰國武里南（Buriram）一位小學五年級的女孩為了節省家裡的交通費，竟是「騎」大象上學，然而她每次在登背之前，都會向大象鞠躬，影片畫面在網路上曝光後，這個暖心的互動畫面引起網友熱議。

綜合外媒報導，女孩名字叫「Pupae」，她的父親是名象夫，家裡有4頭大象，因此Pupae從小就跟大象一起生活，而Pupae所騎的大象是一隻成年公象，名字叫「歐勒（Ole）」，每次要讓歐勒載她去上課時，都會先向歐勒敬禮，看到牠低下頭來就踩上象牙，歐勒會用鼻子將她捲起放到背上。

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Pupae說，向歐勒鞠躬是因為尊重大象，「騎之前敬禮是為了感謝它，謝謝歐勒讓我騎上去」。他也說明，為了減少家裡交通費，因此都騎著歐勒去離家約500公尺外的學校上課，當同學們看到歐勒時，都感到非常震驚，但後來就習慣了，歐勒除了送她上學，平時還會幫忙送便當到學校給她，甚至還會自己開門，在門外等著Pupae來拿便當。

這則影片至今已有超過百萬的觀看次數，有網友留言表示，「喜歡女孩在騎上大象前的尊敬舉動，看了十分暖心」、「這是個令人印象深刻的畫面」，更有人幽默問道「你有駕照嗎」，她也時常將與大象互動的影片放到個人YouTube 頻道和抖音上與網友分享。

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