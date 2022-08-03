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    裴洛西訪台 奶茶聯盟泰國網友熱烈挺台

    美國聯邦眾議院議長裴洛西來台灣訪問，「奶茶聯盟」的泰國網友熱烈留言「台灣是一個國家」，還有許多人標註奶茶聯盟主題標籤（#MilkTeaAlliance）支持台灣。（圖擷自推特）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西來台灣訪問，「奶茶聯盟」的泰國網友熱烈留言「台灣是一個國家」，還有許多人標註奶茶聯盟主題標籤（#MilkTeaAlliance）支持台灣。（圖擷自推特）

    2022/08/03 14:52

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西來台灣訪問，引發中國外交體系「戰狼」抓狂，除了中國外交部副部長謝鋒奉命昨晚緊急召見美國大使伯恩斯（Nicholas Burns）之外，中國駐泰國大使館今早更在臉書以泰文和英文連發4聲明文譴責，引發同為「奶茶聯盟」的泰國網友熱烈留言表示「台灣是一個國家」，還有許多人標註奶茶聯盟主題標籤（#MilkTeaAlliance）支持台灣。

    中國駐泰國大使館今天早上在臉書連發4篇聲明，稱台灣就「歷史而言」「自古」是中國一部分，裴洛西訪台違反一中原則和中美三個聯合公報，嚴重衝擊中美關係政治基礎；並稱中泰兩國建交以來， 泰國政府一貫奉行一中政策，支持中國「和平統一」，不與台灣進行官方往來。

    這4篇聲明文引發泰國網友熱烈回應，多人也同以英文、泰文留言表示：「台灣不是中國的一部分」、「台灣是一個國家」，有人表示支持台灣的自主權。

    根據中央社報導，泰國學生運動人士於2020年學潮期間成立的泰國奶茶聯盟（Milk Tea Alliance Thailand）推特帳號今天發文表示支持台灣；泰國網友署名「Pannadhorn Ruangsri」以英泰文留言：「一個中國等於中華民國，台灣是一個國家」，秒獲得將近900多個讚。

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