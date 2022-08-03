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    裴洛西訪台》共軍宣布3天實彈射擊 6禁航區「環繞台灣」

    中國官媒《新華社》公告稱，解放軍將於8月4日12時至7日12時，在多處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，演習範圍「環繞台灣全島」。（微博、路透資料照，本報合成圖）

    中國官媒《新華社》公告稱，解放軍將於8月4日12時至7日12時，在多處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，演習範圍「環繞台灣全島」。（微博、路透資料照，本報合成圖）

    2022/08/03 00:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10點44分降落松山機場，中國官媒《新華社》隨即接獲授權稱，解放軍將於8月4日12點至7日12點，在多處海域和空域，進行重要「實彈」軍事演訓行動，演習範圍「環繞台灣全島」。

    《新華社》2日晚間在微博發布公告稱，中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12點至7日12點，在多處海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織「實彈射擊」，也警告各界「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域」。

    《新華社》也公告了解放軍「實彈射擊」的具體範圍：

    北緯25°15′26″、東經120°29′20″，北緯24°50′30″、東經120°05′45″，北緯25°04′32″、東經119°51′22″，北緯25°28′12″、東經120°14′30″四點連線。

    北緯26°07′00″、東經121°57′00″，北緯25°30′00″、東經121°57′00″，北緯25°30′00″、東經121°28′00″，北緯26°07′00″、東經121°28′00″四點連線。

    北緯25°34′00″、東經122°50′00″，北緯25°03′00″、東經122°50′00″，北緯25°03′00″、東經122°11′00″，北緯25°34′00″、東經122°11′00″四點連線。

    北緯22°56′00″、東經122°40′00″，北緯23°38′00″、東經122°51′00″，北緯23°38′00″、東經123°23′00″，北緯22°56′00″、東經123°09′00″四點連線。

    北緯21°14′00″、東經121°33′00″，北緯21°33′00″、東經121°18′00″，北緯21°07′00″、東經120°43′00″，北緯20°48′00″、東經120°59′00″四點連線。

    北緯22°43′00″、東經119°14′00″，北緯22°10′00″、東經119°06′00″，北緯21°33′00″、東經120°29′00″，北緯22°09′00″、東經120°32′00″四點連線。

    對此，作家汪浩在臉書酸說，8月4日裴洛西已經走了呀，這不是「馬後砲」嗎？

    《新華社》接獲授權稱，解放軍將於8月4日12點至7日12點，在多處海域和空域，進行重要「實彈」軍事演訓行動。（圖取自微博）

    《新華社》接獲授權稱，解放軍將於8月4日12點至7日12點，在多處海域和空域，進行重要「實彈」軍事演訓行動。（圖取自微博）

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