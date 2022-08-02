為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    裴洛西訪台》還拭目以待？胡錫進洩氣後崩潰：中國紅線踩不得

    針對裴洛西將訪台，中國《環球時報》前總編輯胡錫進（見圖）不斷放狠話嗆聲。（彭博資料照）

    針對裴洛西將訪台，中國《環球時報》前總編輯胡錫進（見圖）不斷放狠話嗆聲。（彭博資料照）

    2022/08/02 18:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今晚抵台，先前不斷放狠話的中國《環球時報》前總編輯胡錫進，昨深夜洩氣發文「就讓她去吧」，今下午則發長文稱「中國政府一定會採取包括軍事行動在內的反制措施」，還崩潰地說「要給美台一個沉痛教訓，讓他們從此清楚大陸（中國）紅線就是踩不得」。

    自英國《金融時報》在上月19日報導，裴洛西計畫在8月率團訪台的消息後，胡錫進便屢屢在推特帳號上發表各種恐嚇言論、文章，還揚言到時將會有共機伴飛、擊落裴洛西專機等，因此一度推特帳號被封鎖。而胡錫進得知裴洛西確定訪台後，1日深夜像是洩氣的皮球，發文稱「就讓她去吧」，用詞與情緒和先前的慷慨激昂反差相當大。

    胡錫進今下午也在微博上向中網友信心喊話，稱他堅信中國政府一定會採取包括軍事行動在內的一系列反制措施，如中國外交部、國防部都反覆表示「嚴陣以待」、「絕不會坐視不管」了，國家信譽在此，怎麼能不反制？「所以讓我們稍安勿躁，對接下來會發生什麼拭目以待」。

    胡錫進說，之前是輿論戰階段，現在馬上要進入行動階段，中國外交和國防的專業團隊將主導接下來的尖銳鬥爭，讓大家一起支持官方發起的所有反制行動，同仇敵愾。他也稱，「這場危機剛剛開始，從裴洛西醞釀竄訪台灣到實施竄訪，是美方發力階段。接下來才是中國反制行動的發力階段」。

    「我們（中國政府）一定會有強有力的反制行動出台，打痛美台，尤其要打得台當局後悔。」胡錫進稱，大家要對這些反制行動看得懂，不要被一些就想幫著長美台志氣的勢力帶節奏，也不要受一些「反串者」的影響。

    胡錫進宣稱，這是場尖銳的鬥爭，中國要的絕不僅僅是面子，還更要給美台一個沉痛教訓，「讓他們從此清楚大陸（中國）紅線就是踩不得，而且我們能夠乘勢把祖國統一向前推進一步的里子」。

    胡錫進崩潰嗆聲，「要給美台一個沉痛教訓，讓他們從此清楚大陸（中國）紅線就是踩不得」。（圖取自胡錫進微博）

    胡錫進崩潰嗆聲，「要給美台一個沉痛教訓，讓他們從此清楚大陸（中國）紅線就是踩不得」。（圖取自胡錫進微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    裴洛西將訪台 美海軍官員證實：4軍艦「例行」部署台灣東部海域
    2022/08/02 17:43

    裴洛西將訪台 美海軍官員證實：4軍艦「例行」部署台灣東部海域
    裴洛西訪台》人權博物館相見？ 陳菊辦公室低調
    2022/08/02 17:41

    裴洛西訪台》人權博物館相見？ 陳菊辦公室低調

    富蘭克林：股利+債息雙收益 投資攻守兼備
    自由說新聞》胡錫進頻嗆裴洛西！中國網友酸：只有你敢打
    2022/08/02 11:30

    自由說新聞》胡錫進頻嗆裴洛西！中國網友酸：只有你敢打
    裴洛西在日本中暑？ 矢板明夫抓包假新聞：出於小粉紅之手
    2022/08/02 00:10

    裴洛西在日本中暑？ 矢板明夫抓包假新聞：出於小粉紅之手

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    傳裴洛西將訪台 共軍東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」
    2022/08/01 20:09

    傳裴洛西將訪台 共軍東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播