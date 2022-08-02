裴洛西訪台》還拭目以待？胡錫進洩氣後崩潰：中國紅線踩不得

針對裴洛西將訪台，中國《環球時報》前總編輯胡錫進（見圖）不斷放狠話嗆聲。（彭博資料照）

2022/08/02 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今晚抵台，先前不斷放狠話的中國《環球時報》前總編輯胡錫進，昨深夜洩氣發文「就讓她去吧」，今下午則發長文稱「中國政府一定會採取包括軍事行動在內的反制措施」，還崩潰地說「要給美台一個沉痛教訓，讓他們從此清楚大陸（中國）紅線就是踩不得」。

自英國《金融時報》在上月19日報導，裴洛西計畫在8月率團訪台的消息後，胡錫進便屢屢在推特帳號上發表各種恐嚇言論、文章，還揚言到時將會有共機伴飛、擊落裴洛西專機等，因此一度推特帳號被封鎖。而胡錫進得知裴洛西確定訪台後，1日深夜像是洩氣的皮球，發文稱「就讓她去吧」，用詞與情緒和先前的慷慨激昂反差相當大。

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胡錫進今下午也在微博上向中網友信心喊話，稱他堅信中國政府一定會採取包括軍事行動在內的一系列反制措施，如中國外交部、國防部都反覆表示「嚴陣以待」、「絕不會坐視不管」了，國家信譽在此，怎麼能不反制？「所以讓我們稍安勿躁，對接下來會發生什麼拭目以待」。

胡錫進說，之前是輿論戰階段，現在馬上要進入行動階段，中國外交和國防的專業團隊將主導接下來的尖銳鬥爭，讓大家一起支持官方發起的所有反制行動，同仇敵愾。他也稱，「這場危機剛剛開始，從裴洛西醞釀竄訪台灣到實施竄訪，是美方發力階段。接下來才是中國反制行動的發力階段」。

「我們（中國政府）一定會有強有力的反制行動出台，打痛美台，尤其要打得台當局後悔。」胡錫進稱，大家要對這些反制行動看得懂，不要被一些就想幫著長美台志氣的勢力帶節奏，也不要受一些「反串者」的影響。

胡錫進宣稱，這是場尖銳的鬥爭，中國要的絕不僅僅是面子，還更要給美台一個沉痛教訓，「讓他們從此清楚大陸（中國）紅線就是踩不得，而且我們能夠乘勢把祖國統一向前推進一步的里子」。

胡錫進崩潰嗆聲，「要給美台一個沉痛教訓，讓他們從此清楚大陸（中國）紅線就是踩不得」。（圖取自胡錫進微博）

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