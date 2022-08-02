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    美國5州共和黨初選登場 考驗川普影響力

    美國前總統川普（Donald Trump）扮演共和黨造王者（kingmaker）的角色今天面臨最新考驗，有5個州將為11月的期中選舉，挑出共和黨的國會、州長與其他職位的候選人。（法新社資料照）

    美國前總統川普（Donald Trump）扮演共和黨造王者（kingmaker）的角色今天面臨最新考驗，有5個州將為11月的期中選舉，挑出共和黨的國會、州長與其他職位的候選人。（法新社資料照）

    2022/08/02 22:36

    〔中央社〕美國前總統川普（Donald Trump）扮演共和黨造王者（kingmaker）的角色今天面臨最新考驗，有5個州將為11月的期中選舉，挑出共和黨的國會、州長與其他職位的候選人。

    路透社報導，川普指控2020年總統大選存在舞弊情事。在亞利桑那州和密西根州，支持川普說法的參選人可能贏得共和黨提名競選州長，不過黨內有些人擔心贏家可能太過極端，無法在11月8日的期中選舉取勝。

    另外，堪薩斯州選民今天將決定是否修訂州憲法，以允許共和黨掌控的州議會禁止或限制墮胎。這是美國聯邦最高法院7月推翻全國性墮胎權保障後，第一場針對墮胎的投票。

    密西根州聯邦眾議員梅傑（Peter Meijer）和華盛頓州聯邦眾議員布特勒（Jaime Herrera Beutler）也在共和黨初選中，面臨獲得川普背書的參選人挑戰。川普支持者2021年1月6日襲擊國會大廈後，梅傑與布特勒都支持彈劾川普。

    梅傑昨天發表文章，抨擊民主黨警告極右派參選人很危險之後，卻打廣告助他的極右派對手一臂之力，企圖用這招政治策略險棋來提升11月民主黨的勝選機率。

    川普持續公開談論2024年可能再次出馬競選總統。他在今年的選舉替超過100名參選人背書，其中多半是安全牌，亦即保守派選區的共和黨籍現職人員，不過也有一些參選人是在川普曾經勝選但競爭激烈的選區。

    共和黨策士柯南特（Alex Conant）說：「川普依然很受共和黨初選選民歡迎，我認為不能低估他如何以一己形象對這個黨的改造。反川普的共和黨人往往會被踩在腳下。」

    川普支持的對象已在賓州、喬治亞州、北卡羅來納、俄亥俄州的聯邦參議員黨內初選奪勝，但他支持的對象輸掉喬治亞州長、南卡羅來納州聯邦眾議員候選人的提名戰。

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