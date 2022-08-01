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    亞洲行是否訪台 裴洛西仍不回應

    裴洛西率領美國國會代表團於今、明兩天訪問新加坡，並於今天拜會新加坡總理李顯龍。（路透）

    裴洛西率領美國國會代表團於今、明兩天訪問新加坡，並於今天拜會新加坡總理李顯龍。（路透）

    2022/08/01 19:57

    〔中央社〕美媒引述不具名台、美政府高官報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問亞洲期間，預料將造訪台灣。不過，目前人在新加坡訪問的裴洛西傍晚面對媒體詢問，仍未回應。

    裴洛西率領國會代表團展開亞洲行，今天抵達首站新加坡。她這趟亞洲行是否訪問台灣格外引發關注。

    新加坡外交部表示，裴洛西率領美國國會代表團於今、明兩天訪問新加坡，並於今天拜會新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）等人。

    另外，裴洛西也預計出席新加坡美國商會在香格里拉飯店舉辦的酒會，活動時間為下午4時至7時。不過媒體在場等候3個多小時後，裴洛西於6時40分左右搭車抵達現場。

    面對在場媒體詢問是否將訪問台灣，裴洛西並未回答，直接走進會場。

    美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名台、美政府高官報導，裴洛西訪問亞洲期間，預料將造訪台灣。

    CNN引述的台灣官員表示，預料裴洛西會在台灣過夜，目前還不清楚裴洛西何時到達台北。美方官員則說，國防部官員正全天候監控中國在區域內的動作，並規劃保護裴洛西的安全。

    裴洛西辦公室昨天公布訪問行程指出，國會代表團前往印太地區訪問，包括訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本。此行聚焦印太地區安全、經濟夥伴關係和民主治理。

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