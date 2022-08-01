上司逼當性奴 以色列女獄警稱遭囚犯性侵

以色列媒體多年來盛傳，在戒備森嚴的吉爾波（Gilboa）監獄，有女獄警遭囚犯性侵。圖為吉爾波監獄。（路透）

2022/08/01 16:13

〔中央社〕以色列1名女獄警控訴上司逼她當「性奴」，讓她在曾任職的最高安全層級監獄內遭1名巴勒斯坦囚犯多次性侵；以色列總理今天允諾調查。

法新社報導，以色列媒體多年來盛傳，在戒備森嚴的吉爾波（Gilboa）監獄，有女獄警遭囚犯性侵。

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去年9月，吉爾波監獄6名巴勒斯坦囚犯從牢房內的排水管挖地道逃獄的新聞躍居全球頭條後，監獄管理階層再受檢視。

過去1年傳出，部分以色列媒體稱吉爾波為「皮條所」，因為盛傳這座監獄男上司下達的命令，會讓女獄警陷入難以抵抗囚犯攻擊的處境。

以色列媒體報導，曾有女獄警於2018年作證表示，當時的監獄情報官會允許法塔組織（Fatah）的恐怖分子接觸女獄警，藉此獲取情報。但這起案件在2019年10月因為「證據不足」而不了了之，直到逃獄事件後才被翻出。

1名自稱曾在吉爾波任職的女性上週在網路以不具名方式透露，她曾遭1名巴勒斯坦囚犯多次性侵。她說，上司把她「轉交」給那名囚犯，讓她成為他的「私人性奴」。

她說：「我不想被性侵，被一次又一次地侵犯。」

女子的委任律師巴瑞克（Keren Barak）上週末在以色列「第十二頻道」（Channel 12）證實這名女性的證詞，表示她的委託人受盡折磨，必須接受心理諮商。

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）今天回應此事時告訴內閣：「無法（容忍）1名士兵在值勤期間遭到恐怖分子性侵。」

「此事必須被調查、也將會被調查，我們會確定這名士兵獲得協助。」

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