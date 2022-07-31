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    裴洛西亞洲行美中互槓！ 雷根號駛入菲律賓海 共軍「萬噸大驅」實彈射擊

    雷根號航空母艦打擊群正駛往菲律賓海。（取自DIVDS網站）

    雷根號航空母艦打擊群正駛往菲律賓海。（取自DIVDS網站）

    2022/07/31 20:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西還不確定是否訪台，但美中兩國軍方都已開始作出因應準備：美軍除10多架軍機30日飛抵沖繩外，航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群同一天離開南海，正駛往菲律賓海，往台海更靠進一步。

    共軍方面也動作頻頻，除7月29日起在周邊海域至少實施5場演習外，並公布055型飛彈驅逐艦南海公開實戰演練畫面，還嗆聲出動多型戰機繞飛台灣，以維護國家主權。

    此前，美國官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，如果裴洛西訪台，美軍很可能動用戰機、軍艦以及偵察裝備。

    美國國防部旗下網站DVIDS在30日秀出照片，證實剛在27日從新加坡進入南海的「雷根號」打擊群，在當地停留了3天後，目前已離開當地海域，進入菲律賓以東的聖貝納迪諾海峽（San Bernardino Strait），準備駛往菲律賓海。

    中國官媒「央視」7月30日報導，首次公開055型飛彈驅逐艦南海實戰演練畫面，顯示「萬噸大驅」延安艦和054A的護衛艦咸寧艦組成艦艇訓練編隊，展開多課目實戰化訓練，實際檢驗武器裝備效能。報導稱，「延安艦」已快速形成戰鬥力，能迅速成功擊毀海上目標。

    裴洛西啟程之後，解放軍空軍發言人申進科7月31日更公開指出，解放軍空軍派出了多型戰機繞台，堅定不移捍衛國家主權和領土完整。除了戰機繞台外，解放軍7月30日突然在距離台灣最近點的福建平潭島海域實施實戰射擊，被各界認為針對性極強。

    雷根號航空母艦7月29日於南海海域上，進行戰機起降演練。（取自DVIDS網站）

    雷根號航空母艦7月29日於南海海域上，進行戰機起降演練。（取自DVIDS網站）

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