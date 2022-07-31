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    巴黎聖母院火燒逾3年 法文化部長︰2024年開放趕上奧運開幕

    法國文化部長馬拉克（右3）視察巴黎聖母院的重建工作，預計將於2024年開放大眾進入。（法新社）

    法國文化部長馬拉克（右3）視察巴黎聖母院的重建工作，預計將於2024年開放大眾進入。（法新社）

    2022/07/31 13:49

    〔即時新聞／綜合報導〕2019年法國巴黎聖母院（Notre-Dame cathedral）遭大火侵襲的駭人記憶猶存，如今該教堂的修復工作已超過3年，法國文化部長馬拉克（Rima Abdul Malak）於28日視察重建工作，向媒體表示法國政府有信心在2024年重啟巴黎聖母院，以趕上到時由法國所主辦的奧運開幕式。

    綜合外媒報導，馬拉克指出目前的修復工作已經完成了第一階段，也就是清理內部的建物殘骸，以及確保聖母院的建築穩定性。

    馬拉克表示：「我們有信心修復工作將會於2024年完成，屆時巴黎聖母院將會重新開放給朝拜信徒以及社會大眾。」

    巴黎聖母院在2019年4月時，因為電線短路而引發火災，燒毀了尖塔和木質屋頂，當時法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）向全國發表演講保證，說巴黎聖母院會在2024年重新開放給大眾進入。

    巴黎聖母院的修復工作預計花費8.5億歐元（約260億新台幣左右），主要的修復工程分為3個階段，第一階段是清理殘骸、穩固建築，目前已經完成；第二個階段則是重建骨架與屋頂，預計今年夏末會開始尖塔的修復工作；最後一階段則是會強調建物外部的重建。

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