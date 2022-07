克里姆林宮已對戰爭絕望 英國防部：俄軍絕不會勝利

2022/07/31 13:11

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭持續中,英國國防部29日在推特上貼出影片,表示克里姆林宮已經對這場戰爭越來越絕望,並強調俄羅斯絕對不會贏得這場不公不義的戰爭。

英國國防部在影片中以文字表示,俄羅斯對烏克蘭的無端入侵,對於克里姆林宮來說已適得其反,上萬名俄軍在前線傷亡,數千輛俄軍裝甲車輛在前線被摧毀。為了招募更多士兵,莫斯科當局正從國內最貧困的地區招募新兵,就連罪犯也是招募對象。

請繼續往下閱讀...

由於大量軍備在前線毀壞,俄羅斯更加依賴蘇聯製的老式軍備,包括1973年出廠的戰車,俄軍的過時戰術也讓它們在裝備短缺之下更加絕望。英國國防部強調:「普廷的戰爭建立於謊言之上,俄羅斯不會在這場衝突中獲得勝利,英國會持續力挺烏克蘭。」

英國對外情報機構軍情六處「秘密情報局」(SIS,亦稱軍情六處/MI6)局長摩爾(Richard Moore)也分享國防部的推特推文,並表示俄軍已逐漸「失去動力」。

The Kremlin is growing desperate.



Russia has lost tens of thousands of soldiers and is using Soviet-era weapons.



Their outdated missiles are killing and injuring innocent Ukrainians.



Russia won't win this unjust war.



The UK continues to #StandWithUkraine pic.twitter.com/LBqzrwAdg7