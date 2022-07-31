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    克里姆林宮已對戰爭絕望 英國防部：俄軍絕不會勝利

    英國國防部強調，俄羅斯絕對不會贏得這場不公不義的戰爭。圖為俄軍戰車殘骸旁被開闢為菜園。（法新社）

    英國國防部強調，俄羅斯絕對不會贏得這場不公不義的戰爭。圖為俄軍戰車殘骸旁被開闢為菜園。（法新社）

    2022/07/31 13:11

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續中，英國國防部29日在推特上貼出影片，表示克里姆林宮已經對這場戰爭越來越絕望，並強調俄羅斯絕對不會贏得這場不公不義的戰爭。

    英國國防部在影片中以文字表示，俄羅斯對烏克蘭的無端入侵，對於克里姆林宮來說已適得其反，上萬名俄軍在前線傷亡，數千輛俄軍裝甲車輛在前線被摧毀。為了招募更多士兵，莫斯科當局正從國內最貧困的地區招募新兵，就連罪犯也是招募對象。

    由於大量軍備在前線毀壞，俄羅斯更加依賴蘇聯製的老式軍備，包括1973年出廠的戰車，俄軍的過時戰術也讓它們在裝備短缺之下更加絕望。英國國防部強調：「普廷的戰爭建立於謊言之上，俄羅斯不會在這場衝突中獲得勝利，英國會持續力挺烏克蘭。」

    英國對外情報機構軍情六處「秘密情報局」（SIS，亦稱軍情六處／MI6）局長摩爾（Richard Moore）也分享國防部的推特推文，並表示俄軍已逐漸「失去動力」。

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