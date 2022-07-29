菲律賓爆首例猴痘確診個案

29日菲律賓衛生部通報該國境內首例猴痘案例，為本月稍早一名自境外返國的31歲菲律賓男子。（美聯社）

2022/07/29 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕猴痘疫情在全世界持續延燒，29日菲律賓衛生部通報該國境內出現首例猴痘案例，為本月稍早一名自境外返國的31歲菲律賓男子。

根據路透報導指出，這名染疫男子於28日被檢測出猴痘病毒反應陽性，目前已經康復，但是仍然在居家隔離當中。曾經與該名確診者有過密切接觸的總共有10人，包括3名家庭成員，皆被菲國衛生部要求在家隔離，目前他們也無任何相關症狀。

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根據菲國衛生部官員何佳兒（Beverly Ho）表示，確診者曾經去過有猴痘案例的國家旅行，但並未說明是哪一國。

據世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，目前猴痘已在全球70多個國家出現超過2萬例確診個案，世界衛生組織因此於23日將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

何佳兒指出，菲律賓的公共衛生監測系統已準備就緒，但也提醒民眾，除了要合作對抗疫情以外，也需要社會大眾的警覺心。

猴痘病毒主要經由體液、呼吸道飛沫進行傳播，目前主要的患者大多數皆為男性，親密的身體接觸會增加猴痘感染風險，因此何佳兒也強調：「根據我們對猴痘的理解，很明顯地，我們必須要更小心謹慎關於我們所接觸的人，尤其是性行為等親密接觸。」

目前菲國衛生部當局是要求任何接觸過猴痘確診個案的接觸者都必須要隔離14到21天，儘管猴痘大致上來說不具致命威脅，但它快速的傳播速度依然是憂慮焦點。

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