武大郎都沒他慘！結婚16年3女全非親生 遭妻騙錢還帶姦夫炸窗報復

中國一名陳姓男子與妻結褵16年，育有3女，後來才發現3女皆非他親生，控妻子騙走他所有積蓄還帶姦夫丟爆竹炸窗報復。（翻攝陳先生爆料內容）

2022/07/29 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名陳姓男子與妻結褵16年，育有3女，後來才發現3女皆非他親生。他想和妻子商討，結果對方避而不見，陳先生無奈訴諸媒體，反遭對方嗆聲「血緣關係那麼重要嗎？」，還帶姦夫丟爆竹炸窗報復。

綜合中媒報導，這樁荒謬婚姻始於中國江西上饒陳先生29歲那一年，因為經濟問題，他長年在外工作，通常只能用通訊軟體與妻子溝通。結婚第16年，妻子說自己也想外出打工，陳先生攔阻無果，還被掛了電話，他便用手機定位妻子的手機，在3月1日晚上發現妻子跑去一間賓館。

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陳先生便趕往賓館，在外面整夜埋伏，翌日一早便見到妻子與一名陌生男子一同出現。陳先生遂帶小女兒做親子鑑定，發現小女兒並非親生，他到岳母家討個說法，卻被趕了出來，而妻子已然離家出走，甚至揚言要帶走2個大女兒。陳先生馬上又帶著2個女兒做鑑定，發現這3個叫了他十幾年「爸爸」的女孩都不是他的親生骨肉。

陳先生無奈只能尋求中媒協助，記者打通陳妻手機，對方卻嗆聲「血緣有那麼重要嗎」，又表示「既然他（陳先生）不認為孩子是他的，那就不是吧，我現在巴不得孩子不是他的。孩子叫了他爸爸十幾年，他都能做出這種事情來，那跟畜生有什麼區別？我不認為我出軌，血緣關係那麼重要嗎？別人沒有能力生的不是照樣抱嗎？」

陳先生已經向中國法院訴請離婚，本月28日，他透過社群平台訴苦，妻子曾在5月28日帶著姦夫上門報復，兩人現場點燃一個隨身攜帶的自製爆竹炸廁所窗戶，嚇得陳先生年近80的父親心臟病發住院。陳先生當場報警，這對姦夫淫婦在7月13日被當地警方行政拘留8天。

他痛苦表示，之前妻子曾說沒錢花，向他要了2萬5000元人民幣（合約新台幣11萬元），結果一收到轉帳馬上就轉給了姦夫，自己的積蓄都被妻子騙走，現在沒錢沒後台，請不起律師，於是亮名現身把整件事情及相關文件公之於眾，希望懂法律的中國網友幫幫他。

中國網友一片罵聲，表示陳妻與姦夫行為真「逆天」，報復行為才行政拘留8天，責罰過輕難以服眾，還有中國網友為陳先生掬一把同情淚，「武大郎的排名要往後靠一下了」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

中國一名陳姓男子與妻結褵16年，育有3女，後來才發現3女皆非他親生，控妻子騙走他所有積蓄還帶姦夫丟爆竹炸窗報復。（翻攝陳先生爆料內容）

陳先生28日透過社群平台訴苦。（翻攝微博）

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