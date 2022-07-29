日本再爆增23萬例連2天創紀錄 WHO：一週內新增病例數全球最多

日本武漢肺炎單日新增病例連續2天刷新疫情以來最高紀錄，28日新增超過23萬例。示意圖。（歐新社）

2022/07/29 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在日本延燒，連續2天刷新疫情以來最高紀錄，28日單日新增超過23萬例。世界衛生組織（WHO）表示，7月18日至24日一週間統計，日本新增病例數近97萬人，是當週全球新增病例數最多的國家。

根據《NHK》報導，日本全境28日新增23萬3094例本土確診病例，再度刷新疫情以來最高單日新增病例紀錄，次高單日記錄為7月27日的20萬9660例。死亡病例部分新增114例，連續第3天維持在百例以上。截至最新統計，日本累計病例數達1215萬4959例，累計死亡病例數達3萬2321例。

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又據《NHK》報導，WHO在27日發表7月18日至24日一週統計武漢肺炎新增病例數的最新報告，全球整體新增660萬7653例，較前一週減少3%，呈現稍減跡象，但東亞反呈增加趨勢，蒙古新增病例數甚至為前一週的7倍，南韓新增80%，日本較前一週增加73%，共增96萬9068例確診病例，為當週新增病例數最多的國家。

針對疫情，WHO依然以Omicron變異病毒株亞型「BA.4」和「BA.5」為主，呼籲各國將其視作世界主流病毒株做好防疫工作。

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