美參院通過提案 將俄羅斯列支持恐怖主義國家

今年4月，烏克蘭緊急服務人員抬著一名被俄羅斯砲擊身亡的伊爾平居民的遺體。（路透）

2022/07/28 21:15

〔記者陳成良／台北報導〕美國聯邦參議院27日一致通過一項決議案，呼籲國務卿布林肯將俄羅斯列為支持恐怖主義國家。提案中列舉俄羅斯在車臣、喬治亞、敘利亞和烏克蘭的種種暴行，並將莫斯科列為「伊朗、敘利亞和北韓的同路人」。

《紐約時報》報導，聯邦眾議院也提出了一份類似的決議案，預計議長裴洛西（Nancy Pelosi）將成為其通過的堅定支持者，裴洛西此前已公開西呼籲國務卿布林肯宣布俄羅斯是支持恐怖主義的國家。

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報導稱，宣布一個國家支持恐怖主義的權限屬於國務院，但參院通過該決議案，對拜登政府施加了更大的國會壓力，要求將俄羅斯列入包括古巴、北韓、伊朗和敘利亞在內的恐怖主義國家支持者名單。

參院決議案稱：「俄羅斯聯邦武裝部隊對無辜平民實施了多次即決處決，並試圖在烏克蘭各地透過大規模埋葬來掩蓋他們的罪行。」

兩位提案將俄羅斯列入「支持恐怖主義國家」的美國聯邦參議員本月初訪問烏克蘭首都基輔，與總統澤倫斯基討論此案。

共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）與民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）在聯合受訪中告訴《路透》，這項法案把「俄羅斯列為伊朗、敘利亞和北韓的同路人」。

布魯門塔舉例，他見到俄軍今年3月在基輔附近布查鎮（Bucha）犯下疑似暴行的照片，證明俄羅斯被列名並不冤枉。目前烏克蘭本國與國際檢察官正展開究責調查。

他說：「如果這不是恐怖主義，那什麼才是？」

布魯門塔還說，支持進一步提供烏克蘭武器，包括「射程更遠」的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）、魚叉反艦巡弋飛彈（Harpoon）與防空系統，但先決條件是烏克蘭不用這些武器攻擊俄羅斯領土。

報導稱，拜登政府此前拒絕提供烏克蘭遠程「海馬斯」彈藥。由於這項武器射程長達482公里，美國擔心烏克蘭可能使用這些武器進攻而不是防守。

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