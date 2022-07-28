美海軍基地4架直升機被狂風吹翻 10機受損達「A級事故」標準

美國海軍諾福克基地26日下午突遭雷雨及強風侵襲，導致有10架直升機損壞，更有4架直升機被完全吹翻。（圖擷取自推特）

2022/07/28 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕位於維吉尼亞州的美國海軍諾福克基地（Norfolk Naval Station）在26日下午突然遭受雷雨及強風侵襲，導致有10架直升機受到程度大小不一的損壞，更有4架直升機被完全吹翻。而美國海軍初步評估，10架直升機都屬於最嚴重的「A級事故」。

根據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）報導，美軍評估標準關於「A級事故」的認定是指，該事故造成相當於250萬美元以上的損失或飛機損壞、人員死亡等。此次諾福克基地遭受突如其來的雷雨強風襲擊，10架直升機受到程度大小不一的損壞，但初步認定全部屬於「A級事故」，包括尾部螺旋槳及主螺旋槳折損、斷裂，機身凹陷、破損等狀況。

請繼續往下閱讀...

美國海軍表示，目前海軍正在仔細評估每架直升機的損壞程度，但此次意外事件並不會對作戰部隊造成影響。此次10架受損直升機包括5架MH-60S「騎士鷹」、1架MH-60R「海鷹」和4架MH-53E「海龍」反水雷直升機。

維吉尼亞州國家氣象局指出，這波雷雨快速襲擊詹姆斯河（James River）南岸，導致諾福克的錢伯斯機場（Chambers Field）颳起強風。氣象局在下午3點30分發布雷雨警報，強風在3點42分襲擊錢伯斯機場。

《美國海軍研究協會新聞》報導指出，在得知警報後，位於惡劣天氣影響範圍內的軍機會被移入機庫或是原地固定。但是此次事件的時機點適逢地勤人員換班，當時大多是人員都在室內，因此將直升機移入機庫的時間有限。

10架直升機受到程度大小不一的損壞，但初步認定全部屬於「A級事故」。（圖擷取自推特）

《美國海軍研究協會新聞》報導指出，可能是天氣劇烈變化猝不及防，導致地勤人員無法立即將直升機移入機庫。（圖擷取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法