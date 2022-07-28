日本再添20萬餘例刷新疫情以來新高 疫情燒進內閣官房

日本武漢肺炎第7波疫情持續延燒，27日單日新增20萬9694例確診病例。示意圖。（歐新社）

2022/07/28 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第7波疫情持續延燒，27日單日新增20萬9694例確診病例，刷新疫情以來最高紀錄，同時全國有25個地區單日新增病例都刷出疫情以來新高。

根據《NHK》報導，日本全境27日新增20萬9694例本土確診病例，成為疫情以來最高單日新增病例紀錄，次高單日記錄為7月23日的20萬930例，另死亡病例部分新增129例；截至最新統計，日本累計病例數達1192萬1934例，累計死亡病例數達3萬2207例。

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綜合《NHK》相關報導，厚生勞動省統計，自7月19日起至7月24日止的6天，全國統計到992件群聚感染案，其中以長者福利設施337件佔最多，其他依序為學校及教育設施248件、醫療機關151件、兒童福利設施101件、企業等75件、身障者福利設施35件、運動設施21件，以及餐飲店11件等。

疫情大規模延燒，燒進日本內閣官房，首相岸田文雄1名秘書官在27日接受PCR篩檢後確診，因為執勤時都戴著口罩，岸田文雄未被列為密切接觸者。

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