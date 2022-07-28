為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本再添20萬餘例刷新疫情以來新高 疫情燒進內閣官房

    日本武漢肺炎第7波疫情持續延燒，27日單日新增20萬9694例確診病例。示意圖。（歐新社）

    日本武漢肺炎第7波疫情持續延燒，27日單日新增20萬9694例確診病例。示意圖。（歐新社）

    2022/07/28 09:41

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第7波疫情持續延燒，27日單日新增20萬9694例確診病例，刷新疫情以來最高紀錄，同時全國有25個地區單日新增病例都刷出疫情以來新高。

    根據《NHK》報導，日本全境27日新增20萬9694例本土確診病例，成為疫情以來最高單日新增病例紀錄，次高單日記錄為7月23日的20萬930例，另死亡病例部分新增129例；截至最新統計，日本累計病例數達1192萬1934例，累計死亡病例數達3萬2207例。

    綜合《NHK》相關報導，厚生勞動省統計，自7月19日起至7月24日止的6天，全國統計到992件群聚感染案，其中以長者福利設施337件佔最多，其他依序為學校及教育設施248件、醫療機關151件、兒童福利設施101件、企業等75件、身障者福利設施35件、運動設施21件，以及餐飲店11件等。

    疫情大規模延燒，燒進日本內閣官房，首相岸田文雄1名秘書官在27日接受PCR篩檢後確診，因為執勤時都戴著口罩，岸田文雄未被列為密切接觸者。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2020年最賺最虧醫院都長庚／ 前5大盈餘 長庚佔3名
    2022/07/28 05:30

    2020年最賺最虧醫院都長庚／ 前5大盈餘 長庚佔3名
    疫情衝擊大…股利、美食街等「非醫務本業」收入縮水
    2022/07/28 05:30

    疫情衝擊大…股利、美食街等「非醫務本業」收入縮水

    科技走廊帶動就業人口 絕版2字頭好宅在這區
    本土首起BA.5家庭群聚！高雄船廠指標案 同住2童定序相同
    2022/07/28 05:30

    本土首起BA.5家庭群聚！高雄船廠指標案 同住2童定序相同
    本土+25521、中重症+154、死亡+28／死亡人數持續下降 MIS-C增3例
    2022/07/28 05:30

    本土+25521、中重症+154、死亡+28／死亡人數持續下降 MIS-C增3例

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播