軍情動態》德國空軍首部署印太 8月與多國聯合軍演

德國聯邦空軍現役的4.5代颱風戰機（Eurofighter Typhoon）。（圖/德國聯邦國防軍官網）

2022/07/27 19:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭導致地緣政治危機抬頭的情況下，北約成員國對印太地區的軍事介入正在迅速擴大，其中德國下月將出動戰機挺進太平洋，並與亞太4國展開多場聯合空中演習！

南韓《中央日報》報導，德國聯邦國防軍表示，將從8月15日開始依次與新加坡、澳洲、日本、南韓等4國展開「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022）聯合空中演習，目標是向印太地區緊急派遣遠程空中戰鬥力，以驗證聯合防衛能力。

請繼續往下閱讀...

此次演習將投入6架德國空軍4.5代戰鬥機「颱風」（Eurofighter Typhoon）、4架A400M大型運輸機、3架A330 MRTT多用途空中加油機和250餘名官兵，這是德國歷來向印太地區派遣的最大規模空中戰力。

德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）強調，「首次向印太地區部署空軍，說明德國考慮的是歐洲以外地區的安全。」

報導稱，德國軍機出動24小時內將抵達新加坡，與新加坡空軍展開聯合演習，之後將前往澳洲，參加由澳洲空軍主導的印太地區空軍訓練演習「漆黑行動」（Exercise Pitch Black），這場演習將匯集南韓、美國、日本等11個國家的航空戰鬥力。

此外，德國空軍還將參加在靠近南海的澳洲北部海岸舉行的澳洲最大規模海上聯合軍演─「卡卡杜軍演」（Exercise Kakadu）。

結束上述聯合軍演後，德國航空戰鬥力將訪問日本和南韓。德國軍方還表示，德國海軍潛艦也計劃前往南韓和日本訪問。

德國聯邦空軍的颱風戰機接受空中加油。（圖/德國聯邦國防軍官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法