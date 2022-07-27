中國加速研發mRNA疫苗 每人3.55萬元招募測試

中國還沒有批准任何一款mRNA疫苗上市。（美聯社檔案照）

2022/07/27 20:21

〔中央社〕中國COVID-19疫苗接種率雖高，迄今未批准較先進的mRNA疫苗上市。上海東方醫院今天證實與中國疫苗廠合作，以每人人民幣8000元代價招募曾染疫的60歲以上者，接受mRNA疫苗測試。

上海同濟大學附屬東方醫院以人民幣8000元（約新台幣3.55萬元）招募60至80歲者接受信使核糖核酸（mRNA）疫苗測試的消息，近日在中國網路上盛傳。第一財經報導，東方醫院方面27日在接受電話查證時，證實了這項消息。

請繼續往下閱讀...

報導指出，東方醫院負責疫苗試驗項目諮詢的一名相關人員說，這是院方進行的一項臨床試驗，需要符合幾個要求。首先是年齡要大於60歲；二是曾感染COVID-19，且出院出艙時間不能少於7天；三是曾接種2或3劑滅活疫苗，且距最後一劑接種須逾6個月。同時，還需要對受測者諸如高血壓、糖尿病、冠心病、過敏史等慢性病進行評估。

這名人員說，滿足上述條件者，經篩查合格後入組，採用「試驗組」和「對照組」隨機分配方式進行臨床試驗。「試驗組」注射的是中國疫苗商斯微生物的mRNA疫苗，「對照組」則注射1劑滅活疫苗加強，一同追蹤3個月。

報導指出，據了解，這項臨床試驗由東方醫院的研究者發起，但院方並未透露具體的負責平台，並指知情同意書中會告知受測者。

報導提到，上述8000元的補貼為稅前補貼，分4次發放，在第1劑接種後發放2000元。在3個月期間的追蹤抽血後再陸續發放剩餘金額。相關人員強調，全案「不是打完疫苗就結束了」，受測者還必須保證到院6次左右，在疫苗接種後第7、14、28、60天的追蹤期按時到院抽血，抽血總量在350至400毫升。

目前院方並未透露臨床試驗總共招募多少名受測者，但指這項試驗自6月開啟以來已經進行到一半，並仍在招募受試者。至於每人8000元的補貼，據相關人士了解，將由疫苗企業承擔。

根據報導，除了東方醫院，斯微生物的mRNA疫苗還同時與復旦大學附屬中山醫院、徐匯區中心醫院等進行臨床試驗，且都以研究者名義發起。其中，中山醫院6月間發布訊息，指院方正為斯微生物mRNA疫苗招募臨床研究受測者，對象則是未曾染疫且低於70歲、已接種2劑滅活疫苗者。

到目前為止，中國還沒有批准任何一款mRNA疫苗上市，包括斯微生物、康希諾、石藥集團、沃森生物等藥廠，都在研發mRNA疫苗。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法