剛果反聯合國暴動 多名維和人員、示威者傷亡

示威者希望聯合國維和團（MONUSCO）撤出剛果。（美聯社）

2022/07/27 16:32

〔即時新聞／綜合外媒報導〕剛果民主共和國政府發言人穆亞亞（Patrick Muyaya）指出，在反聯合國維和行動中，據統計目前已造成多名示威者與維和人員的傷亡。聯合國揚言將制裁攻擊維和人員的行為。

CNN 指出，當地時間25日，剛果人民在北基伍省（North Kivu）主要城市果瑪（Goma）策動了一波反聯合國的抗議行動，示威者認為聯合國維和團（MONUSCO）未能實現和平，同時令公民成為M23剛果革命軍的標靶，希望MONUSCO能夠撤出剛果。

MONUSCO表示，基地受到示威者襲擊，數位民眾從警察手中搶走武器，朝維和團部隊開槍，同時投擲石塊以及汽油彈，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）強烈譴責該起暴力事件，副秘書長哈克（Farhan Haq）則呼籲剛果當局盡快將這些暴力示威者繩之以法，否則將以戰爭罪進行制裁。

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一名路透社記者指出，抗議行動隨著時間升溫，昨（26）MONUSCO派遣安全部隊干預後，向示威者開槍，造成兩人死亡，多人受傷。對此MONUSCO並無做出任何回應。

近年來，剛果政治局勢動盪不定。早在2012年M23剛果革命軍就已經在戈馬啟動叛亂行動，儘管與烏干達軍隊合作鎮壓，以及MONUSCO萬名軍人駐紮，伊斯蘭教派的恐怖攻擊仍然持續發生。

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