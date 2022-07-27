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    美擬軍援A-10攻擊機遭婉拒 烏克蘭：現在比較需要F-16

    美空軍擬提供A-10攻擊機，遭烏克蘭拒絕。（路透）

    美空軍擬提供A-10攻擊機，遭烏克蘭拒絕。（路透）

    2022/07/27 14:15

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發動戰爭已逾5個月，為了協助烏克蘭抵禦入侵者，各國都大力捐贈軍武，不過烏克蘭政府也不是照單全收，美空軍擬提供A-10攻擊機，遭烏克蘭拒絕。

    根據軍事新聞網站《Military.com》報導，美國空軍官員表示，他們可以給烏克蘭很多種類的戰機來抗俄，包括A-10攻擊機，但烏克蘭軍事顧問薩克（Yuriy Sak）婉拒，稱「A-10不能淨空我們的領空，他們不能阻止炸彈和火箭，他們會是俄羅斯戰鬥機以及俄羅斯防空系統的目標，因為我們沒辦法有效的掩護他們，也沒辦法突破敵人的防空系統。」烏克蘭現在比較需要F-16戰鬥機。

    美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）上週被問到，由於A-10正逐漸被淘汰的狀態下，是否會給烏克蘭，肯達爾表示：「這很大程度要看烏克蘭，較老舊的美系系統是個選項，我們會開放討論看他們的要求以及如何滿足他們。」

    薩克指出，A-10可以很好地摧毀地面目標，也許比其他任何飛機更有效，但其他飛機給烏克蘭的助力更多，若引進A-10，將把大部分財政和人力資源從現代多功能戰鬥機比如說F-16上移開，這將是一個戰略錯誤。

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