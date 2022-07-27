菲律賓呂宋島7.1強震建物攔腰折斷 當地醫院人員緊急疏散

菲律賓阿布拉省一間省立醫院因為強震毀損，院內進行人員疏散。（翻攝臉書）

2022/07/27 11:41

首次上稿：11:00

更新時間：11:41（更新班泰鐘樓介紹）

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓呂宋島今（27）日當地時間上午8時43分發生強震，首都馬尼拉感受到強烈搖晃，美國地質調查局（USGS）指地震規模為7.1。呂宋島上一省陸續有建物災損傳出，一間醫院進行人員疏散，尚未記錄到任何傷亡資訊。

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根據《路透》報導，菲律賓阿布拉省（Abra）一間省立醫院在強震後損毀，院內人員立刻進行疏散，未傳出傷亡。阿布拉省拉甘吉朗鎮（Lagangilang）鎮長維拉莫爾表示，當地預期將有餘震，目前有收到多棟建物毀損報告，但還未收到任何傷亡通知。

維拉莫爾補充，受到強震衝擊，目前當地能源供應為安全起見，已經被暫時切斷。阿布拉省官方在社群網站上PO出建物毀損照片，一間建物嚴重彎折，另一間建物則整體向後傾斜，還有房屋受損後水泥塊砸落地面，相當危險。

除此之外，也有民眾錄製到呂宋島古城「維甘」熱門觀光景點「班泰鐘樓」因為強震而損毀的影片，畫面中可以見到有大塊結構墜落，遊客見狀驚慌逃竄。

「班泰鐘樓」建於1591年，至今已是高齡431年的古老建築，鄰近當地教堂，在西班牙殖民時期曾經作為當地瞭望塔使用，協助當地居民抵禦海盜與外侮，如今是當地熱門觀光景點。

菲律賓阿布拉省一間省立醫院因為強震毀損，院內進行人員疏散。（翻攝臉書）

阿布拉省官方公開強震災損畫面。（翻攝推特）

阿布拉省官方公開強震災損畫面。（翻攝推特）

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