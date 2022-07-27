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    瞇瞇眼女神降臨 挪威600公斤重海象遊艇做日光浴萌樣曝

    芙雷雅爬上小艇休息的模樣，迷倒不少民眾。（歐新社）

    芙雷雅爬上小艇休息的模樣，迷倒不少民眾。（歐新社）

    2022/07/27 13:52

    〔即時新聞／綜合外媒報導〕近日一頭重達600公斤雌海象光臨挪威奧斯陸峽灣。挪威當地民眾替她取了一個象徵北歐神話中愛與美女神的名字「芙雷雅」（Freya）。芙雷雅爬上小艇休息做日光浴的萌樣，迷倒不少民眾，瞬間成為今夏媒體新寵兒。

    英國廣播公司（BBC）指出，早在2019年就已經在挪威更北部的城市分馬克郡發現芙雷雅的蹤跡，她陸陸續續到過英國、荷蘭、丹麥以及瑞典，今年芙雷雅則在南部沿海村莊克拉格羅（Kragero）爬上遊艇，吸引各國媒體相繼報導，獲得民眾喜愛的同時也製造不少恐慌。

    當地民眾指出，芙雷雅的龐大體型已經對船隻造成了壓迫，深怕自己的遊艇沉入水中。日前，一名小男孩操作SUP不慎落水，落水聲吸引芙雷雅過來四處徘徊，最終小男孩靠著水上摩托車被救援上岸。不少民眾希望將芙雷雅驅離港灣，或實行安樂死

    不過挪威當局判斷芙雷雅造成實質傷害機率不大，並表示任何生物都有權利待在他們想去的地方，同時呼籲民眾在戲水時要保持距離。

    世界自然基金會（WWF）也指出，海象一般傾向待在冰冷的水域，全球暖化使得冰層融化後，造成海象的習性改變，判斷芙雷雅是從北極南下。

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