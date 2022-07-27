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    拜習通電話前夕 美國務院批北京在南海挑釁變本加厲

    美國國務院公開批評北京在南海對其他國家的挑釁舉動。（路透檔案照）

    美國國務院公開批評北京在南海對其他國家的挑釁舉動。（路透檔案照）

    2022/07/27 05:54

    〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統拜登和中國國家主席習近平，預料本週將通電話，但除了美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初可能訪問台北、展現對民主台灣的支持，美國國務院26日亦公開批評北京在南海對其他國家的挑釁舉動。

    美國國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿朴正（Jung Pak，本名Jung H. Pak，譯音為朴正鉉、朴正賢）26日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）舉行的「第12屆南海會議」中表明，中國對其他的南海領土聲索國與在該地區作業之國家更加挑釁，而且呈現1個「既明顯又升高」的趨勢。

    韓裔美籍的前華府智庫「布魯金斯研究所」（BI）資深研究員朴正在前述線上會議中舉例，中方的航空器在南海上空的國際空域，從事對澳洲飛機不安全的攔截行為之頻率愈來愈高，以及過去幾個月來，在南海聲索國之一的菲律賓專屬經濟區（EEZ）內發生之3個不同事件中，中方挑戰了他國的海上研究及能源勘探活動。

    針對中國聲索幾乎整個南海的主權，朴正指控這是「擴張和非法」。她譴責北京執行如此聲索的「挑釁行動」造成區域不穩、傷害其他聲索方的經濟、削弱現行的海事秩序，並威脅了每個視南海為其賴以維生之至關重要航道、或在南海作業的國家之權利與利益。

    朴正表示，華府和北京有著「非常複雜的關係」，美方目前並未試圖反制中方正在東南亞及其他開發中世界（developing world）的全部所作所為。她強調，美方想要確定，各國擁有所需的「工具和權力」，還有捍衛它們的自治與其主權決斷之能力，因為它們也有跟北京的雙邊關係。

    拜、習本週通電話時，預料將聚焦預防美中戰略競爭轉向衝突之道，尤其是關於台灣。此外，成員國中有南海聲索國的東南亞國協（ASEAN），下週預定在2022年做為輪值主席國的柬埔寨，舉行由東協國家及其包括美國在內的夥伴國的外長會議。

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