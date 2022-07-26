為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    克宮：北溪一號又一渦輪須修 對歐供氣量再減半

    俄羅斯通往歐洲的最大天然氣管線北溪一號，另有一具渦輪出現瑕疵須停機檢修，因此供氣量將再減半。（美聯社資料照）

    俄羅斯通往歐洲的最大天然氣管線北溪一號，另有一具渦輪出現瑕疵須停機檢修，因此供氣量將再減半。（美聯社資料照）

    2022/07/26 23:42

    〔中央社〕克里姆林宮今天表示，俄羅斯通往歐洲的最大天然氣管線北溪一號（Nord Stream 1）一具送到加拿大維修的渦輪尚未運返，另有一具渦輪則出現瑕疵須停機檢修，因此供氣量將減半。

    路透社報導，歐洲聯盟（EU）一再指控俄羅斯訴諸能源勒索；但克里姆林宮表示，能源供應短少，是維修問題和西方制裁的衝擊所造成。

    克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯受到的制裁，使得北溪一號管線的運作變得困難許多。這條管線在維修期間，對歐洲的天然氣供應量減少至僅達總能的20%。

    壟斷俄羅斯天然氣透過管線出口的國有俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，由於產業監管機關指示，北溪一號管線一個壓縮機站內的一具渦輪有必要停止運作，因此從明天開始，每天供氣量將降至3300萬立方公尺，是已減少的目前供氣量再砍半。

    另一方面，烏克蘭國營輸送管線營運商今天表示，俄羅斯天然氣工業公司在沒有事先通知下，將烏連戈伊-蓬馬里-烏日霍羅德輸氣管（Urengoy-Pomary-Uzhgorod pipeline）的壓力急劇增加。這條管線專門將俄國天然氣輸送到歐洲。

    這家烏克蘭公司指出，輸氣管壓力驟增可能導致緊急情況，例如管線破裂等，管線營運商有義務事前相互通知。

    烏克蘭管線營運商說：「未能及時通知營運商，會對管線的正常運作帶來潛在風險。」但這家公司沒有說明目前管線的正常運作是否有危險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯收緊天然氣供應 德國恐處「衰退邊緣」
    2022/07/26 16:27

    俄羅斯收緊天然氣供應 德國恐處「衰退邊緣」
    俄減供北溪1號天然氣管線 澤倫斯基批挑起歐洲人民恐懼
    2022/07/26 14:22

    俄減供北溪1號天然氣管線 澤倫斯基批挑起歐洲人民恐懼

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    各國能源拉警報 專家：普廷真正懂能源市場
    2022/07/26 10:12

    各國能源拉警報 專家：普廷真正懂能源市場
    又稱北溪1號「技術問題」 俄國週三起減供歐洲天然氣
    2022/07/26 07:43

    又稱北溪1號「技術問題」 俄國週三起減供歐洲天然氣
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播