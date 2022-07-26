克宮：北溪一號又一渦輪須修 對歐供氣量再減半

俄羅斯通往歐洲的最大天然氣管線北溪一號，另有一具渦輪出現瑕疵須停機檢修，因此供氣量將再減半。（美聯社資料照）

2022/07/26 23:42

〔中央社〕克里姆林宮今天表示，俄羅斯通往歐洲的最大天然氣管線北溪一號（Nord Stream 1）一具送到加拿大維修的渦輪尚未運返，另有一具渦輪則出現瑕疵須停機檢修，因此供氣量將減半。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）一再指控俄羅斯訴諸能源勒索；但克里姆林宮表示，能源供應短少，是維修問題和西方制裁的衝擊所造成。

請繼續往下閱讀...

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯受到的制裁，使得北溪一號管線的運作變得困難許多。這條管線在維修期間，對歐洲的天然氣供應量減少至僅達總能的20%。

壟斷俄羅斯天然氣透過管線出口的國有俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，由於產業監管機關指示，北溪一號管線一個壓縮機站內的一具渦輪有必要停止運作，因此從明天開始，每天供氣量將降至3300萬立方公尺，是已減少的目前供氣量再砍半。

另一方面，烏克蘭國營輸送管線營運商今天表示，俄羅斯天然氣工業公司在沒有事先通知下，將烏連戈伊-蓬馬里-烏日霍羅德輸氣管（Urengoy-Pomary-Uzhgorod pipeline）的壓力急劇增加。這條管線專門將俄國天然氣輸送到歐洲。

這家烏克蘭公司指出，輸氣管壓力驟增可能導致緊急情況，例如管線破裂等，管線營運商有義務事前相互通知。

烏克蘭管線營運商說：「未能及時通知營運商，會對管線的正常運作帶來潛在風險。」但這家公司沒有說明目前管線的正常運作是否有危險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法