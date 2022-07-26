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    中國官方未放鬆出入境管制：須考慮染疫風險仍高

    中國國家移民管理局強調，國際旅行染疫風險仍高，出入境人員須充分考慮國際旅行風險。圖為北京首都機場。（歐新社檔案照）

    中國國家移民管理局強調，國際旅行染疫風險仍高，出入境人員須充分考慮國際旅行風險。圖為北京首都機場。（歐新社檔案照）

    2022/07/26 17:26

    〔中央社〕疫情爆發後，中國政府對出境管制趨嚴，但民間需求仍在。中國國家移民管理局發言人張寧今天則強調，全球疫情形勢仍不容樂觀，國際旅行染疫風險仍高，出入境人員須充分考慮國際旅行風險。

    張寧上述講話，顯示在其他國家逐漸放寬進出管制下，中國官方仍無放寬出境管制的打算。但她說，中國國家移民管理局將根據疫情形勢變化，不斷調整改善出入境管理措施，充分保障民眾「必要出入境需求」。

    張寧指出，近來部分國家調整放寬出入境管控措施。但全球疫情形勢仍不容樂觀，國際旅行染疫風險仍然較高。中國國家移民管理局提醒出入境人員「充分考慮國際旅行風險」，確實保護自身生命安全和身體健康。

    在嚴格管制民眾出境下，中國民眾臨出國時護照被剪遭拒絕出境情事時有所聞。但張寧則說，對民眾出境從事防疫、工程建設、物資運輸、商務、工作、生產、科研、留學、考試、學術交流、就醫、探親及照護老人及產婦、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚等事項；或是處理緊急突發情況，以及因其他事由確需出入境者，相關單位「均及時受理審批出入境證件」。

    張寧說，對情況特殊特別緊急者，相關單位還提供辦事辦證「綠色通道」便利。

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