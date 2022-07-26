14歲屁孩腳插鐵網縫隙想拍照 遭美洲豹利爪伺候腳背撕裂傷

墨西哥一名14歲少年把腳伸進鐵網縫隙，美洲豹因此發起攻擊。示意圖。（法新社）

2022/07/26 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕又傳動物園遊客不守規矩，遭猛獸攻擊事件。墨西哥一名14歲少年把腳伸進鐵網縫隙，美洲豹因此展開攻擊，造成這名少年腳部受傷，所幸沒有生命危險。

綜合外媒報導，23日下午2時，瓜納華托州（Guanajuato）雷昂（León）當地動物園一如既往迎來遊客入園，卻有一名14歲少年無視園方規定，偷偷翻過安全圍欄，把腳伸近鐵網隙縫中，想跟美洲豹近距離拍照。眼見地盤受到侵襲，美洲豹讓這名少年「得償所願」，用利爪抓住了對方的腳。

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少年被救了出來，他的左腳背至腳踝處有嚴重撕裂傷，送醫後無生命危險，其他目擊者還錄製到美洲豹啃咬少年卡在鐵網上鞋子的影像。對此，動物園方強調，事發地點周邊早有張貼警語，是當事人違反動物園規定，才造成這起事件。

¡Precaución imágenes fuertes!, un #jaguar atacó a un menor en el zoológico de #León, #Guanajuato; presuntamente el adolescente se acercó a la jaula del animal para tomar una selfie.

Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/ACU71whtZ4 — Hoy Estado de México （@HoyEstado） July 26, 2022

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