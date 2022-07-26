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    4民運人士遭處決 美國怒了：對緬甸軍政府不再「一切如常」

    緬甸軍政府處決4名的民運人士，引發國際廣泛譴責，美國也發聲，對緬甸軍政府不再「一切如常」，將考慮採取進一步措施制裁。（路透）

    緬甸軍政府處決4名的民運人士，引發國際廣泛譴責，美國也發聲，對緬甸軍政府不再「一切如常」，將考慮採取進一步措施制裁。（路透）

    2022/07/26 11:44

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府以「幫助執行恐怖行動」為名，處決4名的民運人士，包括具嘻哈藝人身分的前緬甸國會議員漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw），為緬甸自1988年以來首次死刑，引發國際廣泛譴責，美國也發聲，對緬甸軍政府不再「一切如常」，將考慮採取進一步措施制裁軍政府。

    《路透》報導，在緬甸軍政府處決4位民運人士後，美國表達強硬立場，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上，呼籲各國停止向緬甸出售軍事裝備，並避免採取任何可能使軍政府獲得任何國際信譽的行動。

    在被問到美國是否考慮對緬甸天然氣行業實施制裁時，普萊斯指出，在討論進一步措施時，所有選項都擺在桌面上；他強調緬甸軍政府實施這些可怕的暴行，「與這個政權的往來不再可能像以前一樣了」。

    具嘻哈藝人身分的前緬甸國會議員漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw）、崛起於緬甸1988年「8888民主運動」的53歲民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu），以及拉妙昂（Hla Myo Aung）和昂圖拉祖（Aung Thura Zaw），均遭軍政府處決，這是緬甸自1976年以來首次處死政治犯。

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