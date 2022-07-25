備戰台灣有事？日最新版防衛白皮書︰日美聯合軍演爆增。（取自2022年版日本防衛白皮書、路透社，本報合成。）

2022/07/25 20:17

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕日本去年度與美國進行聯合演訓高達85次，相較於前年度的49次增加近一倍，另在近半年來駐沖繩美軍陸戰隊增加沖繩周邊訓練，並有意增加在宮古島和石垣島等先島群島的日美聯合演訓，面對中國加強軍事威脅，日美備戰台灣有事的佈局也逐漸形成。

日本防衛省上週公布最新版的防衛白皮書，資料項目明列去年度（2020年4月至2021年3月）日美聯合演訓的細目，比較近3年日美聯合演訓的次數，2019年度為34次、2020年度49次，2021年度爆增為85次。

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聯合演訓增加雖然有疫情緩和的背景，但主要還是為展現嚇阻力以抗衡中國的侵略野心。尤其在今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，日美聯合演訓次數仍不斷增加，以海上自衛隊為例，今年1月到2月日美聯合演訓共4次，3月到7月中旬共22次。

除了日美聯合演訓之外，日本近3年度參加多國聯合演習總數為86次，今年2月之後與美國以外國家進行雙邊聯合演習或參加多國演習已近達20次，今年6月更與北約（NATO）進行相隔4年的聯合演訓。

在日美多項聯合演訓中，最受矚目的是去年12月陸上自衛隊與美軍陸戰隊舉行的「堅毅之龍21」（Resolute Dragon 21）聯合野戰演習，這是在美軍陸戰隊首次參加在日本國內舉行的實動演習，而且雙方共動員4千兵力參加，也是規模最大的一次。

這次演習受到矚目，除了規模最大之外，這也是陸自的「跨區域作戰」（CDO）與美軍「遠征前進基地作戰」（EABO）的首次實動訓練。作戰構想主要針對中國的飛彈威脅，在這次演習中美軍首次在日本國內進行遠距空運M142高機動多管火箭系統「海馬斯（HIMARS），主要假想沖繩離島有事之際，以美軍海馬斯和陸自反艦飛彈（SSM），以對抗中國的飛彈網。

另外，駐沖繩第三海軍陸隊是美軍這次主要參加部隊，該部隊也是印太地區出現軍事危機時最先趕到的部隊，對於台灣有事之際的應對，也被賦予期待。據日媒報導，今年以來駐沖繩美軍陸戰隊也向自衛隊表達有意在宮古島和石垣島等先島群島進行非正式的日美聯合演訓，並參加協助當地的防災和居民保護等演練。

EABO是美軍陸戰隊在去年提出新作戰構想，美軍陸戰隊以小規模、分散部署方式，迅速在島嶼、島礁間進行突襲與撤離的機動作戰，去年為日媒曝光的日美共同作戰計畫中也提到美國陸戰隊將在鹿兒島縣至沖繩縣的南西諸島設立臨時的攻擊用軍事據點，預定地點多達40多處，雖然日方並未證實有這項共同作戰計畫，但從聯合演訓的倍增及重點推向西南諸島地區，似也顯示日美備戰台灣有事的佈局已在逐漸形成。

日本新版防衛白皮書顯示，去年度日美聯合演訓次數較前2年度大幅增加接近倍增。（取自2022年版日本防衛白皮書）

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