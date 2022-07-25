俄控92名烏軍違反人道罪、通緝96人 提議進行國際仲裁

俄羅斯調查委員會負責人巴斯特雷金25日表示，俄國已指控92名烏克蘭軍人犯下「違反人道罪」。（路透）

2022/07/25 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕做賊喊抓賊！俄羅斯調查委員會負責人巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）週一（25日）表示，俄國已指控92名烏克蘭軍人犯下「違反人道罪」，還提議要執行國際仲裁。

綜合外媒報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏國積極進行戰爭罪調查，誓言要讓犯下暴行的俄軍付出代價。對此，巴斯特雷金25日向俄官媒《俄羅斯報》（Rossiiskaya Gazeta）表示，俄方也已立案1300多項刑事調查，目前已起訴92名烏國軍人犯下違反和平與人道罪；除了這92人，俄國也通緝了96人，其中有51人為烏軍指揮官。

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巴斯特雷金還提議要給這些「犯罪」的烏國人設立一個獨立的國際法庭，「考慮到公開支持烏克蘭民族主義和基輔政權的西方立場，目前看來在聯合國主持下設立法庭非常不可信。最好的做法是與獨立國協（CIS）、集體安全公約組織（CSTO）、金磚五國（BRICS）等俄羅斯夥伴合作調查，並找『對於烏國議題態度不偏袒任何一方』的國家來進行國際仲裁，例如敘利亞、伊朗、玻利維亞等。」

多家外媒均表示無法核實巴斯特雷金的說法，基輔也尚未對此發表評論。

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