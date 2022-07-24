哭了！ 美夫婦結褵79年 攜手共度百歲生日

美國夫婦休伯特與瓊結婚79年，本月攜手共度100歲生日。（圖擷自@AndyVermaut推特）

2022/07/24 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕太感動了！美國俄亥俄州高齡夫婦休伯特與瓊（Hubert and June Malicote），上個月慶祝結婚79週年紀念日，本月更攜手共度100歲生日，休伯特笑稱這是一段非常非常幸福的婚姻。

據《福斯新聞》報導，休伯特出生於1922年7月23日，瓊則是在1922年7月13日出生，親朋好友7月15日在俄亥俄州伊頓路上帝教堂（Eaton Road Church of God）為夫婦倆舉行聯合生日派對，大約有130多名賓客前來祝賀。

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休伯特回憶，1941年他在這座教堂裡參加教會活動，第一次見到了瓊，當時自己坐在她後面的長椅上，瓊突然笑著回頭看他，休伯特立刻就被迷住了。

休伯特說，活動結束後，教會的年輕人們都跑到冰淇淋店聚會，一起度過美好的下午，接著就各自走路回家了，但他一直想要如何再次和瓊聯繫，後來發現教堂是最好的場所。

因此，他等到週日再次跑去教堂，果然發現她就在那裡，自己便坐下來和瓊聊天，相處得十分融洽，之後維持了好幾個星期的朋友關係，休伯特和瓊相約去市集上逛逛，這是2人首次約會，逛完之後更是在瓊的家裡首次接吻。

休伯特透露，他當時剛滿19歲，還是個鄉下男孩，真的不知道該怎麼做，只是覺得瓊穿著紅衣服看起來很漂亮，所以自己就伸手抱住她吻了上去，這也是他的初吻。

休伯特說，他親完瓊之後感到非常緊張，連忙奪門而出，但接著又擔心瓊會不會對他突然跑走而生氣，就這樣整個星期裡都在腦海裡胡思亂想，幸好當他再次見到瓊的時候，她並沒有任何不滿。

1942年11月，休伯特參加美國海軍投入第二次世界大戰，他先是在伊利諾州的五大湖海軍基地訓練，之後又到羅德島接受魚雷培訓，這段時間瓊也在俄亥俄州的機械工廠製作戰爭物資，從後勤支持美軍戰事。

1943年6月8日，休伯特與瓊在牧師的見證下完婚，沒過多久休伯特便被調派到夏威夷珍珠港。休伯特透露，他服役時不能使用任何任何電話或電報，於是自己就買了夏威夷草裙寄回去，過了幾個星期他接到了回信，裡面是瓊穿著草裙燦笑的照片。

1945年休伯特退伍，他啟程返家時發了電報給瓊，等到他搭著火車到達車站時，發現月台上空無一人，但接著可以看到鐵軌的另一端有個漂亮的女孩，那就是一直等待他回來的妻子。

休伯特與瓊夫婦倆重聚後，在牧場上打造了屬於自己的家庭，一共育有3個孩子、7個孫子和11個曾孫。休伯特直說這樣的婚姻相當幸福，2年前中風說話不方便的瓊也點頭附和，她斷斷續續地透露休伯特很好相處，「我們甚至沒有吵過架。」

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