伊朗南部豪雨侵襲 河水暴漲至少釀22死

2022/07/24 12:16

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗南部法爾斯省(Fars)近日遭遇豪雨來襲,導致洪災肆虐,埃斯塔班市河水暴漲,目前已造成至少22人身亡。

根據《衛報》報導,多個社交媒體昨日都可見到伊朗洪災影片,魯德巴爾河(Roodball river)暴漲,導致河岸旁休憩民眾措手不及,眼睜睜看見河水沖走在旁車輛;還有影片拍下,大人冒險試圖搶救受困於車內的孩子們過程。

埃斯塔班(Estahban)市長卡加爾表示,這場暴雨大約前天下午5點來襲,導致河水暴漲,引發洪災,當時河岸旁有週末來休憩的旅客,他們來不及逃生受困其中。當地救援隊負責人莫拉迪安(Moradian)表示,目前遇難人數已來到22人。

根據《美國全國家公共廣播電台》報導,該省官員表示,軍隊和救援行動部隊營救了55人,總計有15輛汽車被洪水淹沒,其中12輛被拉出。

伊朗第一副總統穆罕默德·莫赫貝爾(Mohammad Mokhber)要求,法爾斯省省長展開調查,並賠償受害者家屬。

伊朗氣象部門警告稱,因為氣候變遷,伊朗近十年飽受乾旱之苦,但近年卻將面臨季節性強降雨。

11 dead and 13 people are lost as the result of #deluge in #Estahban city at the #Fars province. pic.twitter.com/1Q2s6fgXzN