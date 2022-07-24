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    伊朗南部豪雨侵襲 河水暴漲至少釀22死

    伊朗南部法爾斯省（Fars）近日遭遇豪雨來襲，導致河水暴漲引發洪災。（法新社）

    伊朗南部法爾斯省（Fars）近日遭遇豪雨來襲，導致河水暴漲引發洪災。（法新社）

    2022/07/24 12:16

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗南部法爾斯省（Fars）近日遭遇豪雨來襲，導致洪災肆虐，埃斯塔班市河水暴漲，目前已造成至少22人身亡。

    根據《衛報》報導，多個社交媒體昨日都可見到伊朗洪災影片，魯德巴爾河（Roodball river）暴漲，導致河岸旁休憩民眾措手不及，眼睜睜看見河水沖走在旁車輛；還有影片拍下，大人冒險試圖搶救受困於車內的孩子們過程。

    埃斯塔班（Estahban）市長卡加爾表示，這場暴雨大約前天下午5點來襲，導致河水暴漲，引發洪災，當時河岸旁有週末來休憩的旅客，他們來不及逃生受困其中。當地救援隊負責人莫拉迪安（Moradian）表示，目前遇難人數已來到22人。

    根據《美國全國家公共廣播電台》報導，該省官員表示，軍隊和救援行動部隊營救了55人，總計有15輛汽車被洪水淹沒，其中12輛被拉出。

    伊朗第一副總統穆罕默德·莫赫貝爾（Mohammad Mokhber）要求，法爾斯省省長展開調查，並賠償受害者家屬。

    伊朗氣象部門警告稱，因為氣候變遷，伊朗近十年飽受乾旱之苦，但近年卻將面臨季節性強降雨。

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