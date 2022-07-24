南京寺廟供奉日本戰犯引譁然 矢板明夫：仇恨動員！轉移20大注意力

中國南京寺廟裡居然供奉著南京大屠殺日本戰犯的牌位，引發輿論譁然，官方揚言徹查，多名官員遭到懲處。（取自微博）

2022/07/24 06:23

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府向來將日本侵略戰爭做為鼓動民眾仇恨日本的教材，更將1937年南京大屠殺視為宣揚民族主義的提款機，但有中國民眾赫然發現，南京寺廟裡居然供奉著大屠殺戰犯的牌位，引發輿論譁然！南京民族宗教事務局揚言徹查，多名官員遭到懲處，該座寺廟被強制關閉，該寺住持遭到撤換，在牌位上落款的「吳啊萍」也被肉搜，懷疑此人代表中國境內的「精日」（崇拜日本軍國主義，在精神上將自己視為軍國主義日本人的非日籍人士）組織。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫認為，中國的仇恨動員已經路人皆知，若覺得寺廟中供奉犯的牌位不合適，悄悄撤去即可，如此大張旗鼓地宣傳，並在全國搜索犯人，說明儘管第二次世界大戰已過去70多年，中國政府還在利用二戰、利用日本，以仇恨動員的方式來凝聚民心，而且屢試不爽，或許這次的目的是要在中共召開第20次全國代表大會（20大）之前轉移民眾的注意力。

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綜合中共黨媒「環球時報」和「觀察者網」等中國媒體報導，有民眾聲稱在今年2月前往南京九華山公園玄奘寺遊覽時，發現寺內供奉著4名南京大屠殺日本戰犯的牌位，包括日軍侵佔南京時的司令官、甲級戰犯松井石根；指揮南京大屠殺的乙級戰犯谷壽夫；在南京從事「百人斬」殺人競賽的丙級戰犯野田毅，以及據稱曾以軍刀斬殺逾300名中國軍民的田中軍吉等。該4人在戰後被引渡到中國受軍事法庭審判，並在南京處決。

網路流傳的照片顯示，該4人的牌位是由一名落款為「吳啊萍」的人供奉，供奉時間為2018年至2022年。

此事傳出後，南京玄武區民族宗教事務局22日強調，將會對傷害民族感情的行為「一查到底」；中共南京市委同日宣布，已撤換該寺住持，同時責成玄武區委按程序，免去區民族宗教事務局局長胡圓圓職務，並對該市民族宗教事務局局長蘇宇紅和副局長紀勤予以申誡和停職檢查。

中國主要官方媒體紛紛發文痛斥此事，環球時報前總編輯胡錫進甚至指稱，「事件背後有陰暗力量，目的是搗亂跟挑釁」。疑似牌位供奉者的「吳啊萍」也衝上「微博」熱搜，網友議論紛紛。有人指稱其真實身分為一名護理師；也有人以密碼學將3個字拆開解讀，認為代表「日本帝國海軍第一軍」或「日本海上自衛隊第一護衛隊群」，即「吳啊萍」背後是潛藏在中國的「精日」組織。

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