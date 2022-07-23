「步步驚心」 中國湖北驚傳10歲童墜谷意外

中國驚傳遊客墜谷意外，所幸人已獲救，暫無生命危險。（圖取自微博）

2022/07/23 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北於22日驚傳有男童在挑戰「步步驚心」設施時，不慎自懸空吊橋墜落，同行友人抓住他，但男童衣服脫落，直接墜落山谷。今（23日）工作人員回應，當天已將男童緊急送醫，男童的腰椎、胸椎骨折，但暫無生命危險，目前也已關閉該設施。

綜合中媒報導，墜谷意外發生在湖北恩施地心谷景區，一個身穿白色T恤的10歲男童在挑戰遊樂設施時，不慎失足，懸掛在橋下。同行友人試圖將他拉上來，但男孩似乎精疲力盡，直接墜落山谷。目睹民眾皆發出陣陣驚呼聲。

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今日該景區發出聲明表示，墜落的男孩已經獲救，經初步診斷，腰椎、胸椎骨折，頭皮裂傷，暫無生命危險。據工作人員介紹，畫面中的吊橋屬於挑戰性設施，叫「步步驚心」，目前已關閉該遊樂設施，相關部門也正對事故原因進行調查。

男童從懸空吊橋墜落山谷的畫面在網路上瘋傳，網友紛紛批評景區的安全保障不到位：「沒有兜網，這種娛樂項目安全繩必須繞過胯下，否則就像影片這種，直接從中間滑出來。」、「下邊居然沒有兜網，怎麼過的安檢？」。「網紅遊樂設施」危險性極高，意外也層出不窮，今年7月於中國四川就曾發生氣墊游泳池事故，導致1人死亡，7人受重傷。

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