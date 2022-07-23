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    《路透》踢爆！現代汽車子公司 在阿拉巴馬州工廠聘僱童工

    南韓現代汽車子公司SMART Alabama LLC，位於美國阿拉巴馬州的金屬沖壓工廠被踢爆聘僱童工，最年輕的只有12歲。（路透）

    南韓現代汽車子公司SMART Alabama LLC，位於美國阿拉巴馬州的金屬沖壓工廠被踢爆聘僱童工，最年輕的只有12歲。（路透）

    2022/07/23 09:58

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓現代汽車子公司SMART Alabama LLC，被《路透》踢爆位於美國阿拉巴馬州的金屬沖壓工廠聘僱童工，不僅有同個家庭的3名未成年兄弟姊妹在那裡工作，前員工和現任員工裡至少也有8人未成年，最年輕的只有12歲。

    據《路透》報導，SMART阿拉巴馬工廠主要是為現代汽車製造零件，今年2月，有1名未滿14歲的瓜地馬拉移民少女失蹤，後來發現她在SMART廠區裡工作，而且她12歲和15歲的兄弟也同樣去那裡打工，3人都沒有上學。

    協尋少女的阿拉巴馬州恩特普賴斯（Enterprise）警察，以及3名未成年人的父親都證實此事。不過，由於恩特普賴斯距離工廠有72公里遠，並沒有管轄權可以調查工廠涉及違反勞動法的行為，只能通知州檢察長辦公室協助處理。

    《路透》採訪了SMART工廠的10多名現任和前任員工，發現這3名小孩只不過是過去幾年中一大批童工之一。職員透露，有未成年人為了要在工廠內長時間輪班，最終放棄了學業。然而，金屬沖壓工廠有一定的危險性，其中包括截肢風險。

    阿拉巴馬州和聯邦法律規定18歲以下的青少年不得從事沖壓作業，因為操作機器可能會讓他們處於危險之中。另外，SMART阿拉巴馬工廠曾多次違反安全規定而遭到處罰。

    現代汽車供應鏈雇用童工一事，可能會引發消費者、監管機構對該企業的強烈反感。現代汽車對此強調公司不會容忍任何非法僱傭行為，SMART也表示工廠遵守聯邦、州和地方法律，並否認他們故意聘僱不符合就業資格者。

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