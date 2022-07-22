日防衛白皮書大篇幅論台海 北京怒斥「沒資格對台灣問題說三道四」」

中國外交部發言人汪文斌怒斥日本新版防衛白皮書抹黑中國國防政策。圖為汪在今年5月27日主持例行記者會畫面。（美聯社）

2022/07/22 17:40

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國外交部與國防部22日雙雙對日本的新版《防衛白皮書》開砲，指控日方渲染所謂的「中國威脅」，並稱白皮書中大篇幅論及台海局勢是干涉中國內政，直言對此強烈不滿與堅決反對，已向日本提出嚴正交涉。

日媒22日報導，日本內閣已通過防衛大臣岸信夫提交的2022年版《防衛白皮書》，內容包括對中俄軍事合作保持「關切」與尋求增加防衛預算、直言中國是安保上的嚴重關切對象，以及論及美台軍售與美艦穿越台灣海峽，攸關台海局勢的內容較去年增加一倍。

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對此，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上怒斥該白皮書抹黑中國國防政策、正常軍力發展與正當海洋活動，渲染所謂「中國威脅」，在台灣問題上干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉，中國堅持走和平發展道路。

中國國防部發言人吳謙也說，台灣灣問題純屬中國內政，不容日方置喙和插手。吳謙還以日本曾殖民台灣的歷史當梗指控日本「犯下的罪行罄竹難書」...「根本沒有資格對台灣問題說三道四」，並要求日本深刻汲取歷史教訓，切實反省自身罪責，以實際行動取信亞洲鄰國。

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