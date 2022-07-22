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    美眾議員貝拉：國會很多議員挺台自衛 將推很多不同法案

    美國聯邦眾議員貝拉（右）表示，美國國會挺台聲音很多，將推出更多法案，確保台灣人民有能力自己決定未來。（法新社檔案照）

    美國聯邦眾議員貝拉（右）表示，美國國會挺台聲音很多，將推出更多法案，確保台灣人民有能力自己決定未來。（法新社檔案照）

    2022/07/22 17:33

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院亞太小組主席貝拉（Ami Bera）22日在《日經亞洲》專訪中表示，國會內部有很多議員支持台灣建立自衛能力，將陸續推出多種法案，確保台灣人自己決定未來。他也提到拜登可能「暫時削減」中國商品關稅，以因應供應鏈中斷和通膨飆升。

    民主黨籍的貝拉針對台灣問題提到，「很多國會議員認為，我們應該支持台灣建立自我防衛能力。你將會看到國會在《台灣關係法》的基礎上推出很多不同的法案，以形塑一個基本原則，讓台灣人民有能力決定自己的未來和前方的道路。」

    貝拉向來專心於美中對抗問題，上月份才聯合共和黨聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）推出一套新法案，為美國在外交和經濟發展方面援助印度－太平洋地區提供必要資源。

    不過，貝拉支持拜登政府調降川普時代對中國商品加徵的關稅，「鑑於美國消費者在商品和服務方面受到的衝擊，只要可以解決供應鏈問題，包括上架商品、降低價格，都是好辦法。」

    美國在2018年7月對總值340億美元的中國機械等商品加徵25％關稅，最後總共對3700億美元的中國商品加徵關稅。拜登政府現在考慮削減其中部分關稅，以減輕通膨壓力。美國6月份的消費者物價指數（CPI）年增率高達 9.1％，刷新逾40年紀錄。

    貝拉強調：「這可能是暫時調降關稅，也可能是暫時下調某些商品的關稅，直到市場恢復正常。」

    另外，針對日本政府有意提高防衛預算在GDP（國內生產毛額）中的佔比，貝拉表示不方便評論日本國內政事，但美國政府和國會皆對「日本看見區域中的地緣政治戰略威脅」表示欣賞，認為美日「可共同分擔區域安全責任」。

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