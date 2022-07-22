家中突闖瘋猴！2歲女童慘被狠咬 「血流滿地」垂死送醫搶救
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，不少烏克蘭人逃離家園，前往周遭各國避難，然而近日卻傳出有名跟著父母逃至莫斯科的2歲烏克蘭女童，於家中和朋友玩耍時，被一隻突然闖入的瘋猴給猛烈攻擊，導致她全身多處有嚴重撕裂傷，鮮血更是片布滿地，雖女童父母即時從瘋猴手中搶救成功，但因傷勢過重，送醫後仍在搶救當中。
據《每日郵報》報導，現年2歲的寶琳娜（Paulina）與父母在俄烏戰爭開打之際，舉家逃至莫斯科的朋友家裡避難，然而雖然她們躲過了戰爭的威脅，卻無法阻止意外的發生。日前寶琳娜與朋友們在院子裡玩耍時，突然有隻猴子跨過了圍籬，並快速衝向她們，寶琳娜因逃生不及而被猴子緊緊抓住，並遭到這隻猴子不斷瘋地啃咬。
請繼續往下閱讀...
寶琳娜的母親聽聞女兒痛苦的尖叫聲，立即衝出門從猴子手中搶回寶琳娜，不料猴子卻死不放開、還試圖飛撲拖回寶琳娜，這舉動使得這名母親拼命用腳不斷去攻擊來驅趕牠，隨後寶琳娜的父親也加入了這場救援行動，瘋狂的猴子見狀便不再進行後續的攻擊，而這段恐怖的襲擊過程，全被一旁的監視器給拍了下來。
事後寶琳娜雖然平安獲救，但全身多處傷痕累累、甚至血流滿地，而被父母緊急送醫，目前仍在加護病房治療中。據報導指出，這隻襲擊人的瘋猴狂猴子，是從附近某位富豪的動物園裡偷逃出來的，目前寶琳娜的父母已向警方報案，而警方也正在調查這起襲擊案件當中。
#Russia The monkey attacked the girl on the street in Mytishchi, the prosecutor's office began checking.— Freedom Truth Honor ???????? （@FreedomHonor666） July 21, 2022
The child was hospitalized in serious condition, RIA Novosti was told in the Moscow Region Ministry of Health. pic.twitter.com/vk8ZYay7zW