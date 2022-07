家中突闖瘋猴！2歲女童慘被狠咬 「血流滿地」垂死送醫搶救

2022/07/22 15:53

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,不少烏克蘭人逃離家園,前往周遭各國避難,然而近日卻傳出有名跟著父母逃至莫斯科的2歲烏克蘭女童,於家中和朋友玩耍時,被一隻突然闖入的瘋猴給猛烈攻擊,導致她全身多處有嚴重撕裂傷,鮮血更是片布滿地,雖女童父母即時從瘋猴手中搶救成功,但因傷勢過重,送醫後仍在搶救當中。

據《每日郵報》報導,現年2歲的寶琳娜(Paulina)與父母在俄烏戰爭開打之際,舉家逃至莫斯科的朋友家裡避難,然而雖然她們躲過了戰爭的威脅,卻無法阻止意外的發生。日前寶琳娜與朋友們在院子裡玩耍時,突然有隻猴子跨過了圍籬,並快速衝向她們,寶琳娜因逃生不及而被猴子緊緊抓住,並遭到這隻猴子不斷瘋地啃咬。

寶琳娜的母親聽聞女兒痛苦的尖叫聲,立即衝出門從猴子手中搶回寶琳娜,不料猴子卻死不放開、還試圖飛撲拖回寶琳娜,這舉動使得這名母親拼命用腳不斷去攻擊來驅趕牠,隨後寶琳娜的父親也加入了這場救援行動,瘋狂的猴子見狀便不再進行後續的攻擊,而這段恐怖的襲擊過程,全被一旁的監視器給拍了下來。

事後寶琳娜雖然平安獲救,但全身多處傷痕累累、甚至血流滿地,而被父母緊急送醫,目前仍在加護病房治療中。據報導指出,這隻襲擊人的瘋猴狂猴子,是從附近某位富豪的動物園裡偷逃出來的,目前寶琳娜的父母已向警方報案,而警方也正在調查這起襲擊案件當中。

#Russia The monkey attacked the girl on the street in Mytishchi, the prosecutor's office began checking.



The child was hospitalized in serious condition, RIA Novosti was told in the Moscow Region Ministry of Health. pic.twitter.com/vk8ZYay7zW