為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    家中突闖瘋猴！2歲女童慘被狠咬 「血流滿地」垂死送醫搶救

    有名跟著父母逃至莫斯科的2歲烏克蘭女童，於家中和朋友玩耍時，被一隻突然闖入的瘋猴給猛烈攻擊。（圖擷取自@FreedomHonor666推特）

    有名跟著父母逃至莫斯科的2歲烏克蘭女童，於家中和朋友玩耍時，被一隻突然闖入的瘋猴給猛烈攻擊。（圖擷取自@FreedomHonor666推特）

    2022/07/22 15:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，不少烏克蘭人逃離家園，前往周遭各國避難，然而近日卻傳出有名跟著父母逃至莫斯科的2歲烏克蘭女童，於家中和朋友玩耍時，被一隻突然闖入的瘋猴給猛烈攻擊，導致她全身多處有嚴重撕裂傷，鮮血更是片布滿地，雖女童父母即時從瘋猴手中搶救成功，但因傷勢過重，送醫後仍在搶救當中。

    《每日郵報》報導，現年2歲的寶琳娜（Paulina）與父母在俄烏戰爭開打之際，舉家逃至莫斯科的朋友家裡避難，然而雖然她們躲過了戰爭的威脅，卻無法阻止意外的發生。日前寶琳娜與朋友們在院子裡玩耍時，突然有隻猴子跨過了圍籬，並快速衝向她們，寶琳娜因逃生不及而被猴子緊緊抓住，並遭到這隻猴子不斷瘋地啃咬。

    寶琳娜的母親聽聞女兒痛苦的尖叫聲，立即衝出門從猴子手中搶回寶琳娜，不料猴子卻死不放開、還試圖飛撲拖回寶琳娜，這舉動使得這名母親拼命用腳不斷去攻擊來驅趕牠，隨後寶琳娜的父親也加入了這場救援行動，瘋狂的猴子見狀便不再進行後續的攻擊，而這段恐怖的襲擊過程，全被一旁的監視器給拍了下來。

    事後寶琳娜雖然平安獲救，但全身多處傷痕累累、甚至血流滿地，而被父母緊急送醫，目前仍在加護病房治療中。據報導指出，這隻襲擊人的瘋猴狂猴子，是從附近某位富豪的動物園裡偷逃出來的，目前寶琳娜的父母已向警方報案，而警方也正在調查這起襲擊案件當中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇貞昌接見烏克蘭學生：感謝台灣伸出援手
    2022/07/22 11:51

    蘇貞昌接見烏克蘭學生：感謝台灣伸出援手
    侵烏讓普廷半盲 英MI6：俄在歐洲間諜活動削弱一半
    2022/07/22 07:28

    侵烏讓普廷半盲 英MI6：俄在歐洲間諜活動削弱一半

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    制裁重槌奏效？ 俄羅斯2022上半年申請破產公民增加近40％！
    2022/07/21 19:06

    制裁重槌奏效？ 俄羅斯2022上半年申請破產公民增加近40％！
    猴子殺人！父母懷抱嬰兒頂樓曬太陽 猴群搶走扔下3樓活活摔死
    2022/07/19 10:51

    猴子殺人！父母懷抱嬰兒頂樓曬太陽 猴群搶走扔下3樓活活摔死
    同歸於盡！ 俄羅斯獵人射殺棕熊遭反擊慘死
    2022/06/22 19:20

    同歸於盡！ 俄羅斯獵人射殺棕熊遭反擊慘死
    俄羅斯侵烏近80天 烏克蘭逃難人數突破600萬
    2022/05/13 10:39

    俄羅斯侵烏近80天 烏克蘭逃難人數突破600萬
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播