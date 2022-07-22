夏夜熱到睡不好？專家推薦「這樣睡」最涼快

進入炎炎夏日後，有不少人半夜熱到睡不好的困擾。示意圖。（法新社）

2022/07/22 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕夏夜熱到睡不好？近入炎炎夏日後，不少人遇到這樣的困擾，對此國外有名睡眠專家在TikTok（抖音）上錄影教學，如何維持「正確的睡姿」，才能在入眠後感到最為涼快。除建議大家盡可能採取「側躺」或「仰躺」的睡姿，也特別重點叮囑，盡量避免「趴睡」或睡時不斷翻身，導致體溫升高而睡不好。

綜合外媒報導，知名寢具品牌「Levitex」創辦人兼CEO萊因哈特（James Leinhardt）在自己的TikTok上錄製不少教學影片指出，若想在炎熱的夏夜中讓身體保持涼快，維持「正確的睡姿」入眠是最不可或缺的因素。如果睡姿不良，不但會讓自己在睡覺時，不斷翻來覆去，還會因此導致心跳加快、血液流向全身，使得體溫逐漸升高，「這會讓你全身感覺更熱、更不舒服」。

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對此萊因哈特建議大家，他認為最舒適與正確的睡姿，就是有「做夢者」、「半胎兒型」之稱的「側躺加上雙腿微彎」姿勢，此姿勢能減少身體接觸床的面積，防止身體過熱，另可搭配有支撐力的枕頭或床墊，來長時間維持這樣的睡姿，並減少夜晚翻身機率。

若是不習慣側躺入睡，萊因哈特則建議可以嘗試看看「觀星者」的睡姿，也就是「仰躺並把雙手上舉」，雙手可朝上放置於頭部或枕頭底下。

萊因哈特還特別提到，除非個人有特別的醫療需求，不然建議大家盡可能不要用「趴睡」的姿勢入眠，「這真的是我們最討厭、覺得最糟糕的姿勢」，因為這個姿勢會導致大腿的股四頭肌持續地伸展，使得肌肉被迫長時間呈現緊繃狀態，另外還會使得頸部長時間保持扭轉姿勢，讓身體不但得不到休息，反而越睡越累。

知名寢具品牌「Levitex」創辦人兼CEO萊因哈特（James Leinhardt），在在自己的TikTok上錄影教學，哪些睡姿最糟糕，以及最好的睡姿又有哪些。（圖擷取自@levitex抖音，本報合成）

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