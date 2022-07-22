美國醫學期刊：95％受試猴痘患者可能經由性行為感染

猴痘疫情持續侵襲全球，自5月起超過50個國家診斷出至少3000例猴痘個案。（歐新社）

2022/07/22 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕猴痘（Monkeypox）疫情持續侵襲全球，自5月起超過50個國家診斷出至少3000例猴痘個案，世界衛生組織（WHO）亦於上個月23日宣布將猴痘視為「對公共衛生造成持續危害的威脅」。本月21日《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）發布針對猴痘患者的最新臨床醫學報告，認為有95%的受試病患有可能是經由性行為感染猴痘，但是同時也指出，與其說猴痘是「同性戀病」，不如把它稱為一種「非洲疾病」，因為任何人都有可能會得到該病。

根據《新英格蘭醫學期刊》針對猴痘的醫學臨床報導，該研究自4月27日至6月24日止，針對美澳亞歐四洲16個國家的528名猴痘個案進行臨床調查，全部的受試猴痘患者皆為男性，98%是來自同性戀或雙性戀族群，其他9名患者則是異性戀，年齡中位數為38歲，41%的患者有愛滋病毒（HIV，人類免疫缺陷病毒）病史。

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回溯這528名男性可能的感染途徑，該報告懷疑，有95%的受試病患可能是經由性行為感染猴痘，其中有406人在近期曾經與他人發生性關係，在過去3個月內他們的性伴侶數量的中位數為5人，有32%（169人）的患者曾參與性愛聚會，20%（106）的患者則是曾經服用過助興毒品Chemsex。

在這528名個案中，有95%的患者出現皮疹的症狀、高達73%的肛門與生殖器病變以及41%的口腔黏膜病變情況，其他常見的症狀包含發燒、嗜睡、肌肉痠痛與頭痛。而有70名就醫的病患選擇住院，大多數是因為肛門直腸的劇烈疼痛所導致。

針對猴痘的染疫個案，不成比例地集中在同志族群的情況，該研究認為比起把猴痘視為所謂的「同性戀病」，不如把它稱為「非洲疾病」來得適切，因為也有9位異性戀被測出染上猴痘病毒，不能因為同性戀樣本的顯著性，就忽略了異性戀在猴痘疫情之下所面臨到的同樣嚴峻威脅。

雖然該研究也懷疑有高達95%的受試患者可能經由性行為感染，但依舊不能夠在該研究中以此作為科學證據，斷言猴痘的傳染途徑就是經由性交的方式傳遞。

該研究也檢測了32名受試者的精液樣本，在這之中發現有29位患者的精液中含有猴痘病毒的DNA，但是目前對於猴痘病毒能否在男性或女性的體液中有細胞複製能力，該研究亦沒有提出解答。

目前這528名患者並無傳出死亡個案，對於全世界為何會突然受到猴痘大規模侵襲，該研究認為這跟跨國旅行、大型性愛聚會脫不了關係，猴痘病毒的擴散藉由性愛傳播鏈得到強化。同時該研究也提醒醫療單位，表示猴痘的皮疹病變與其它常見的性病，例如梅毒，有著高度的相似性，在診療期間應避免誤診而錯失治療良機。

發布該研究報告的單位是美國麻省醫學協會（the Massachusetts Medical Society）底下的《新英格蘭醫學期刊》，是具有同儕審閱性質的綜合性醫學期刊，與《柳葉刀》（The Lancet）、《美國醫學會雜誌》（Journal of the American Medical Association）、《英國醫學雜誌》（British Medical Journal）共同名列為國際四大醫學期刊，具有高度可信度。

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