為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國醫學期刊：95％受試猴痘患者可能經由性行為感染

    猴痘疫情持續侵襲全球，自5月起超過50個國家診斷出至少3000例猴痘個案。（歐新社）

    猴痘疫情持續侵襲全球，自5月起超過50個國家診斷出至少3000例猴痘個案。（歐新社）

    2022/07/22 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕猴痘（Monkeypox）疫情持續侵襲全球，自5月起超過50個國家診斷出至少3000例猴痘個案，世界衛生組織（WHO）亦於上個月23日宣布將猴痘視為「對公共衛生造成持續危害的威脅」。本月21日《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）發布針對猴痘患者的最新臨床醫學報告，認為有95%的受試病患有可能是經由性行為感染猴痘，但是同時也指出，與其說猴痘是「同性戀病」，不如把它稱為一種「非洲疾病」，因為任何人都有可能會得到該病。

    根據《新英格蘭醫學期刊》針對猴痘的醫學臨床報導，該研究自4月27日至6月24日止，針對美澳亞歐四洲16個國家的528名猴痘個案進行臨床調查，全部的受試猴痘患者皆為男性，98%是來自同性戀或雙性戀族群，其他9名患者則是異性戀，年齡中位數為38歲，41%的患者有愛滋病毒（HIV，人類免疫缺陷病毒）病史。

    回溯這528名男性可能的感染途徑，該報告懷疑，有95%的受試病患可能是經由性行為感染猴痘，其中有406人在近期曾經與他人發生性關係，在過去3個月內他們的性伴侶數量的中位數為5人，有32%（169人）的患者曾參與性愛聚會，20%（106）的患者則是曾經服用過助興毒品Chemsex。

    在這528名個案中，有95%的患者出現皮疹的症狀、高達73%的肛門與生殖器病變以及41%的口腔黏膜病變情況，其他常見的症狀包含發燒、嗜睡、肌肉痠痛與頭痛。而有70名就醫的病患選擇住院，大多數是因為肛門直腸的劇烈疼痛所導致。

    針對猴痘的染疫個案，不成比例地集中在同志族群的情況，該研究認為比起把猴痘視為所謂的「同性戀病」，不如把它稱為「非洲疾病」來得適切，因為也有9位異性戀被測出染上猴痘病毒，不能因為同性戀樣本的顯著性，就忽略了異性戀在猴痘疫情之下所面臨到的同樣嚴峻威脅。

    雖然該研究也懷疑有高達95%的受試患者可能經由性行為感染，但依舊不能夠在該研究中以此作為科學證據，斷言猴痘的傳染途徑就是經由性交的方式傳遞。

    該研究也檢測了32名受試者的精液樣本，在這之中發現有29位患者的精液中含有猴痘病毒的DNA，但是目前對於猴痘病毒能否在男性或女性的體液中有細胞複製能力，該研究亦沒有提出解答。

    目前這528名患者並無傳出死亡個案，對於全世界為何會突然受到猴痘大規模侵襲，該研究認為這跟跨國旅行、大型性愛聚會脫不了關係，猴痘病毒的擴散藉由性愛傳播鏈得到強化。同時該研究也提醒醫療單位，表示猴痘的皮疹病變與其它常見的性病，例如梅毒，有著高度的相似性，在診療期間應避免誤診而錯失治療良機。

    發布該研究報告的單位是美國麻省醫學協會（the Massachusetts Medical Society）底下的《新英格蘭醫學期刊》，是具有同儕審閱性質的綜合性醫學期刊，與《柳葉刀》（The Lancet）、《美國醫學會雜誌》（Journal of the American Medical Association）、《英國醫學雜誌》（British Medical Journal）共同名列為國際四大醫學期刊，具有高度可信度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    猴痘攻陷亞太第7國！ 泰國普吉島出現第1例
    2022/07/21 22:49

    猴痘攻陷亞太第7國！ 泰國普吉島出現第1例
    健康網》精液驗出猴痘病毒DNA 醫澄清：目前仍不可斷定是性病
    2022/07/21 14:28

    健康網》精液驗出猴痘病毒DNA 醫澄清：目前仍不可斷定是性病

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    健康網》猴痘懶人包 醫：病程中千萬不要抓
    2022/07/20 15:56

    健康網》猴痘懶人包 醫：病程中千萬不要抓
    健康網》美國猴痘傳不停！ 專家籲：應更重視病毒 病例可能被低估
    2022/07/17 21:19

    健康網》美國猴痘傳不停！ 專家籲：應更重視病毒 病例可能被低估
    印度出現首例猴痘 35歲男從中東返國
    2022/07/15 14:17

    印度出現首例猴痘 35歲男從中東返國
    打水痘疫苗防猴痘？ 藥師：行不通
    2022/07/14 05:30

    打水痘疫苗防猴痘？ 藥師：行不通
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播