普廷：可樂都是化學物質 喝國產的伊凡茶更健康

可口可樂公司完全退出俄國市場以前，仍有許多汽水在架上。（歐新社）

2022/07/22 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭延燒，日前可口可樂公司宣布於6月退出俄國市場，讓俄國人不僅沒麥當勞吃，也沒有可口可樂喝。俄國總統普廷（Vladimir Putin ）於20日參加在莫斯科舉辦的論壇，大力讚揚俄國傳統的伊凡茶（Ivan Tea），表示伊凡茶一定比「只有化學成分」的可樂還要來得更健康。

綜合外媒報導，普廷之所以在20日說出這番話，主因是起於伊凡茶製造商聯盟的赫林諾夫（Alexander Khlynov）先前曾經拜會普廷，希望他能夠幫忙促進國內的伊凡茶生產，因此普廷便在20日莫斯科的「新時代強想法」論壇中，把赫林諾夫的訴求帶給俄國農業部長帕特魯舍夫（Dmitry Patrushev）。

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普廷說：「伊凡茶的確比可口可樂還要更有用，因為可樂都是化學物質。」

伊凡茶是俄國的傳統茶飲，以柳蘭草的發酵葉片所製成，擁有清新的口感與絕佳的醫療功效，被認為富含16種胺基酸與維他命B、維他命C。除了在俄國人們將柳蘭草製成茶品以外，加拿大人把它做成果凍，而西北地區的美國人則萃取它的花粉製成蜂蜜。

在烏俄衝突底下的經濟制裁大戰之中，除了可口可樂公司帶著可樂、芬達與雪碧離開俄國以外，其它外國企業例如麥當勞也於日前撤出莫斯科。

不過這些西方經濟巨頭的離開反而留下市場真空，讓許多俄國企業開始「山寨」這些如日中天的西方品牌，例如「美味就是這樣」（Tasty and that's it）以一顆漢堡、兩根薯條的標記於6月初在莫斯科開幕，基本上沿用麥當勞的速食餐廳配置。

而俄國的飲料商見可口可樂公司撤出市場，也隨即推出了「酷可樂」（COOLCOLA）、「芬希」（Fancy）以及「雪吉特」（Street）等與可樂、芬達、雪碧有著相似設計的碳酸飲料；甚至有些超商為了供應，還從吉爾吉斯等中亞國家進口可口可樂。

針對普廷對可口可樂的評論，俄羅斯國營官媒RT新聞台還在臉書上大發迷因圖，表示伊凡茶比可樂還要好，在底下引起許多俄國網民對經典伊凡茶的共鳴。

俄國總統普廷大力讚揚俄國傳統的伊凡茶（Ivan Tea），表示國產的伊凡茶一定比「只有化學成分」的可樂還要來得更健康。圖為2012年時普廷在議會談話的畫面。（美聯社）

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