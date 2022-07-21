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    印度救護車失控翻車 醫護、病患噴出車外慘死！

    印度一輛救護車失控撞上收費站，車內醫護人員和病患噴出車外慘死。（圖翻攝自推特）

    印度一輛救護車失控撞上收費站，車內醫護人員和病患噴出車外慘死。（圖翻攝自推特）

    2022/07/21 19:28

    〔即時新聞／綜合報導〕印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）近日發生一起可怕死亡車禍，一輛救護車在路上失控，猛力衝撞當地一處收費站後翻覆，醫護人員和患者被甩出車外，車上包括司機共4人當場身亡，另外有4名收費站員工受傷。

    根據《印度時報》 報導，事發於20日下午，一輛從霍納瓦爾鎮（Honnavar）開往烏杜皮市（Udupi）醫院的救護車，在準備經過一處收費站時，看到有路障，司機趕忙煞車，但疑似煞車失靈，加上當時似乎下過雨，路面濕滑，車子完全失控衝向收費站，儘管收費站員工趕忙清理路障，但救護車車速過快，撞上收費站掩體後翻車，後車門彈開，2名醫護人員和一名患者噴飛車外。

    這起事故造成車上的司機、醫護人員和患者共4人身亡，4名收費站員工受傷，其中一人情況危急，正在醫院接受進一步治療。目前警方正在釐清出事原因。

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