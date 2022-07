印度救護車失控翻車 醫護、病患噴出車外慘死！

2022/07/21 19:28

〔即時新聞/綜合報導〕印度南部卡納塔卡邦(Karnataka)近日發生一起可怕死亡車禍,一輛救護車在路上失控,猛力衝撞當地一處收費站後翻覆,醫護人員和患者被甩出車外,車上包括司機共4人當場身亡,另外有4名收費站員工受傷。

根據《印度時報》 報導,事發於20日下午,一輛從霍納瓦爾鎮(Honnavar)開往烏杜皮市(Udupi)醫院的救護車,在準備經過一處收費站時,看到有路障,司機趕忙煞車,但疑似煞車失靈,加上當時似乎下過雨,路面濕滑,車子完全失控衝向收費站,儘管收費站員工趕忙清理路障,但救護車車速過快,撞上收費站掩體後翻車,後車門彈開,2名醫護人員和一名患者噴飛車外。

這起事故造成車上的司機、醫護人員和患者共4人身亡,4名收費站員工受傷,其中一人情況危急,正在醫院接受進一步治療。目前警方正在釐清出事原因。

Terrible accident involving an ambulance at a toll booth in Shiroor, Karnataka. Three in the ambulance tragically dead. Prayers for the injured. @IndiaToday pic.twitter.com/ZqFzT6Q9pj