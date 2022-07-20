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    日第7波疫情強襲！ 松野博一︰邊境防疫政策視國內外疫情而定

    日本官房長官松野博一呼籲年輕世代盡早接種第3劑疫苗。（美聯社）

    日本官房長官松野博一呼籲年輕世代盡早接種第3劑疫苗。（美聯社）

    2022/07/20 13:53

    〔即時新聞／綜合報導〕日本境內第7波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度擴大，東京專家示警這一波爆發規模可能前所未見；針對疫情，日本各單位嚴陣以待，官房長官松野博一在今日記者會上回應邊境防疫政策問題。

    根據《NHK》報導，松野博一於今日上午記者會談疫情趨勢，「目前10至30多歲的年輕世代患者數量急遽增加，而年輕世代的第3劑接種率停滯在3至5成之間」。

    松野博一強調，年輕患者也有重症化及長期後遺症風險，接種疫苗不僅能保護自身，也是保護家人、朋友和長輩的方法，希望能接種第3劑疫苗的年輕朋友盡早接種，同時也鼓勵60歲以上族群盡早接種第4劑疫苗，預防重症化。

    新一波疫情威脅，是否再度影響日本邊境防疫政策？松野博一回應記者提問，表示將檢視國內外檢疫制度、疫情狀況，以及主要國家之邊境政策狀態，並以此為基礎進行適切判斷。

    又據《NHK》報導，日本全境19日新增6萬6745例本土確診、28例死亡；截至最新統計，日本累計病例數達1047萬8140例，累計死亡病例數達3萬1662例。

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