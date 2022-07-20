被科技業高薪挖角 她開心拍影片談加薪幅度卻搞丟工作

美國一名女子被科技業公司以高薪挖角，她在Tiktok暢談自己的薪資漲幅，不想卻因此被公司通知開除，入職2個星期就丟了高薪新工作。（翻攝itslexilarson@IG）

2022/07/20 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子被科技業公司以高薪挖角，她在Tiktok暢談自己的薪資漲幅，不想卻因此被公司通知開除，入職2個星期就丟了高薪新工作。

綜合外媒報導，美國科羅拉多州女子萊克西（Lexi Larson）在6月被挖角到科技業公司就職，薪水也有所成長，一年約增加2萬美元（約新台幣60萬元）；開心的萊克西在Tiktok上大談她是怎麼得到這份新工作，以及薪資細項，結果疑似因此搞丟了心飯碗。

請繼續往下閱讀...

萊克西表示，公司看到這段影片後似乎很不高興，她也質疑這正是自己被辭退的主因，「他們說，我可能把與公司隱私PO到網路上，對公司造成安全疑慮」，萊克西指，她反問自己是否有違反公司任何原則，或是行為已對公司安全造成威脅？公司回應「現在沒有，但以後很可能會有」，並控萊克西此舉已讓資方對她的判斷能力產生疑慮。

對此，前公司則表態願意再度錄用萊克西，她也在18日復職。萊克西強調，願意重新收留她的公司知道她的社群帳戶，而且對此一點都沒有意見。

資方真的可以因為勞方公開薪資而將人辭退嗎？美國聯邦《國家勞動關係法》規定並不允許，而萊克西也強調，科羅拉多州有要求公布職位工資範圍，她認為公開自己的薪水並不會構成什麼問題。

事發之後，她又重新回去檢視這間科技業公司的求職資訊，「他們沒有列出工資」。萊克西強調，工資透明很重要，「這樣你才會知道自己是不是報酬過低」。萊克西並沒有公布這間科技業公司的名稱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法