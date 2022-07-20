為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    40.3℃！英國破紀錄歷史高溫 鐵軌熱到彎曲、首都遍地火警

    倫敦出現許多火警，數百名消防員在首都與大火搏鬥，倫敦消防隊宣布發生重大事件。（路透）

    倫敦出現許多火警，數百名消防員在首都與大火搏鬥，倫敦消防隊宣布發生重大事件。（路透）

    2022/07/20 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕英國在當地時間19日，於英格蘭中部的科寧斯比（Coningsby）測得40.3℃高溫，打破英國歷史最高溫紀錄，全國有34個地區氣溫都超過原紀錄的38.7℃，極端高溫導致火車軌道彎曲被迫停駛，首都也出現一連串火災。

    《路透》報導，2022年7月19日成為英國有紀錄以來最熱的一天，英國氣象局（Met Office）表示，英格蘭中部的科寧斯比測得40.3℃高溫，全國有34個地區氣溫都超過原本在2019年英國最高溫紀錄38.7℃，英國氣象局人員貝爾徹（Stephen Belcher）表示，他從沒想到會在英國看到這樣的氣溫。

    貝爾徹指出，在英國氣象局進行的研究表明，英國幾乎不可能達到40℃，但由溫室氣體導致氣候變遷使這些極端溫度成為可能。

    極端高溫造成火車軌道彎曲，倫敦到東西海岸的主要線路都被迫取消，交通部長格蘭特（Grant Shapps）表示，現在不要出門旅行，「許多基礎設施，是維多利亞時代建造的，無法承受這種溫度。」英國鐵路網公司（Network Rail）表示酷熱導致鐵軌彎曲，許多路線都停止營運，非必要不要來車站。

    倫敦出現許多火警，數百名消防員在首都與大火搏鬥，倫敦消防隊宣布發生重大事件，市中心也出現大規模停電狀況，倫敦的救護車服務中心表示，由於酷熱，它每小時要處理400通電話，許多民眾出現呼吸困難、頭暈、昏厥等熱傷害狀況，英國在前所未有的高溫下已進入國家緊急狀態。

    極端高溫造成火車軌道彎曲，倫敦到東西海岸的主要線路都被迫取消。（圖擷自Network Rail推特）

    極端高溫造成火車軌道彎曲，倫敦到東西海岸的主要線路都被迫取消。（圖擷自Network Rail推特）

    英國鐵路網公司）表示酷熱導致鐵軌彎曲，許多路線都停止營運，非必要不要來車站。（圖擷自Network Rail推特）

    英國鐵路網公司）表示酷熱導致鐵軌彎曲，許多路線都停止營運，非必要不要來車站。（圖擷自Network Rail推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高溫產蛋少 蛋價再漲2元
    2022/07/20 05:30

    高溫產蛋少 蛋價再漲2元
    全球持續暖化！英國氣象局：每3年恐發生1次50℃熱浪
    2021/11/03 22:29

    全球持續暖化！英國氣象局：每3年恐發生1次50℃熱浪
    熱浪狂襲歐洲 西班牙、葡萄牙恐破48度
    2018/08/01 23:14

    熱浪狂襲歐洲 西班牙、葡萄牙恐破48度
    太扯！英國熱浪融化柏油 人被卡進馬路裡
    2018/07/08 11:42

    太扯！英國熱浪融化柏油 人被卡進馬路裡

    股利債息雙收益策略
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播