40.3℃！英國破紀錄歷史高溫 鐵軌熱到彎曲、首都遍地火警

倫敦出現許多火警，數百名消防員在首都與大火搏鬥，倫敦消防隊宣布發生重大事件。（路透）

2022/07/20 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國在當地時間19日，於英格蘭中部的科寧斯比（Coningsby）測得40.3℃高溫，打破英國歷史最高溫紀錄，全國有34個地區氣溫都超過原紀錄的38.7℃，極端高溫導致火車軌道彎曲被迫停駛，首都也出現一連串火災。

據《路透》報導，2022年7月19日成為英國有紀錄以來最熱的一天，英國氣象局（Met Office）表示，英格蘭中部的科寧斯比測得40.3℃高溫，全國有34個地區氣溫都超過原本在2019年英國最高溫紀錄38.7℃，英國氣象局人員貝爾徹（Stephen Belcher）表示，他從沒想到會在英國看到這樣的氣溫。

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貝爾徹指出，在英國氣象局進行的研究表明，英國幾乎不可能達到40℃，但由溫室氣體導致氣候變遷使這些極端溫度成為可能。

極端高溫造成火車軌道彎曲，倫敦到東西海岸的主要線路都被迫取消，交通部長格蘭特（Grant Shapps）表示，現在不要出門旅行，「許多基礎設施，是維多利亞時代建造的，無法承受這種溫度。」英國鐵路網公司（Network Rail）表示酷熱導致鐵軌彎曲，許多路線都停止營運，非必要不要來車站。

倫敦出現許多火警，數百名消防員在首都與大火搏鬥，倫敦消防隊宣布發生重大事件，市中心也出現大規模停電狀況，倫敦的救護車服務中心表示，由於酷熱，它每小時要處理400通電話，許多民眾出現呼吸困難、頭暈、昏厥等熱傷害狀況，英國在前所未有的高溫下已進入國家緊急狀態。

極端高溫造成火車軌道彎曲，倫敦到東西海岸的主要線路都被迫取消。（圖擷自Network Rail推特）

英國鐵路網公司）表示酷熱導致鐵軌彎曲，許多路線都停止營運，非必要不要來車站。（圖擷自Network Rail推特）

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