熱浪襲捲英國 學童穿短褲上學竟被趕回家

歐洲熱浪肆虐，英國多處飆出超過攝氏30度高溫。（歐新社）

2022/07/19 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲熱浪肆虐，英國各地更是飆出超過攝氏30度高溫，近期有一名住在英國西約克郡（West Yorkshire）的父親抱怨，因為天氣實在太熱，所以讓他還在念中學的兒子穿短褲上學，結果竟然被校方以服儀規定不合格趕回家，最後還是讓他換上長褲才回到學校。

根據《BBC》報導指出，這名叫作弗里曼（Alan Freeman）的父親表示，當他看到14歲的兒子突然從學校回家時簡直是傻眼，當兒子換好長褲要回學校的時候，弗里曼看到他臉上都是不悅與疲憊。

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在熱浪侵襲之下，英國許多學校皆已宣布停課，政府也發布了在熱浪期間學校應該要如何維護教育品質與學生安全的指導手冊，這間位於西約克郡的赫克蒙德維克文法學校（Heckmondwike Grammar School）照常上課，並表示他們已經在服儀規定上放寬了限制，學生可以脫掉他們的西裝外套跟領帶。

事實上，先前校方就已經向弗里曼寄出學校的服儀守則，但只有要求學生不能穿運動褲，弗里曼表示：「所以我還以為只要『正式』的短褲就可以了。」

而BBC記者也去詢問當天的上課狀況，校方表示當天沒有學生穿著短褲，而且為了因應熱浪侵襲，教室也提供冷氣讓學生吹，還有冰棒可以吃，稱他們渡過了美好的一天。

近期歐洲的氣溫驟升，專家學者們表示是氣候變遷造成的後果，從西班牙、葡萄牙、法國到英國都有熱浪的災情傳出，英國哈沃爾登（Hawarden）氣溫一度達攝氏37.1度，而薩福克郡（Suffolk）也出現38.1度高溫，不僅學校與公司深受影響，甚至在倫敦的盧頓機場（Luton Airport）也傳出跑道表面融化的罕見情況。

英國的氣象局預測，本週英國恐怕將出現攝氏43度的破紀錄高溫，並對包括倫敦在內的部分英格蘭地區發布極度高溫紅色警戒。

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