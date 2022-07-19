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    中國天津市小區發生天燃氣爆炸事故 至少10人受傷

    中國天津市北辰區歡顏里小區中一戶居民家中發生天燃氣爆燃事故，10人受傷，房屋嚴重毀損倒塌。（翻攝自微博）

    中國天津市北辰區歡顏里小區中一戶居民家中發生天燃氣爆燃事故，10人受傷，房屋嚴重毀損倒塌。（翻攝自微博）

    2022/07/19 13:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國天津市一處小區今早7時左右，發生天燃氣爆炸意外，住房大樓遭到嚴重毀損，外牆與鋼筋炸飛散落街頭，10人受傷，目前均無生命危險。而當地天燃氣公司也已表示停止供氣，目前正全力搶修當中。

    綜合中港媒體報導，天津市北辰區歡顏里小區中一戶居民家中發生天燃氣爆燃事故，多層樓房遭到炸毀，現場滿是屋體殘骸與玻璃，住該小區的居民表示，爆炸發生在3號樓，早上聽到很大的爆炸聲響，窗戶都在抖動。

    天津市官方獲報後已積極展開救援行動，派出消防、公安、武警、城管、電力、醫療、水務等部門，以及中鐵、中交等社會救援力量，而目前詳細事故原因和傷亡人數還在調查中。

    而位於該小區的津燃華潤天燃氣公司工作人員也表示，目前北辰區歡顏里小區附近屬於停氣搶修的狀態，暫時沒有公佈恢復天然氣供應的時間。

    對於本次的爆燃意外，中國網友留言指責工安問題，表示：「這種事層出不窮，安裝質量，材料優劣和運營管理漏洞太多！」、「希望天津能重視老舊小區樓內的管道老化問題。」、「新房少建點，老舊小區應該拆除重建。」也有網民祈禱傷者無事。

    中國近期天燃氣爆炸的事故頻傳，去年湖北十堰的天然氣外漏導致附近市場遭炸毀，高達25人死亡與138人輕重傷；今年6月中，天津寶坻區一處路口天燃氣外漏的爆炸事故亦造成23人受傷。隨著秋冬之季將至，中國對天然氣的使用量將大增，住家的天燃氣安全的重要性亦不言自明。

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