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    巨浪突襲婚禮現場！浪漫氛圍瞬變調 賓客尖聲四處逃難

    夏威夷日前有對新人在海邊舉行戶外婚禮時，現場不幸遭遇巨浪突襲，唯右下角的白色結婚蛋糕平安無事。（圖擷取自@k.e.n_n.y.b IG）

    夏威夷日前有對新人在海邊舉行戶外婚禮時，現場不幸遭遇巨浪突襲，唯右下角的白色結婚蛋糕平安無事。（圖擷取自@k.e.n_n.y.b IG）

    2022/07/19 12:34

    〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷海邊一望無際的蔚藍美景，讓不少人會選擇在這裡舉辦浪漫的戶外婚禮，不過日前有對來自美國的新人，卻在此遭受到恐怖的巨浪侵襲婚禮現場，不僅讓新人與到場賓客嚇得到處尖叫逃跑，也讓原本布置精美的場地瞬間全毀，唯有結婚蛋糕幸運躲過一劫。

    《每日郵報》 ，新娘墨菲（Riley Carson Murphy）日前在自己的IG上分享在本月16日時，她與丈夫在夏威夷凱盧阿科納（Kailua-Kona）的某處沿海地區，舉辦戶外婚禮時不幸遭遇到的天災事故影片。從片中可看到，當天的婚禮現場旁就是美麗的蔚藍大海，墨菲與其他賓客則一起站在岸邊欣賞，不料海上原本微波小浪越卷越大，最後變成一陣巨浪朝他們襲來，不但讓現場的人被嚇得四處逃竄，也讓原本浪漫的婚禮變得宛如災難片般。

    影片在網上曝光後瞬間爆紅，也讓不少媒體前來採訪墨菲，而墨菲在受訪時表示，她們在舉行婚禮前有事先確認過氣象預報，知道當天該區受到熱帶氣旋的影響，可能會有出現暴雨的情況，但完全沒料到會遇上巨浪，「當時我們正準備把東西移進室內，巨浪就突然沖進現場，幸好最後沒有人因此受傷，只是被全身淋濕而以」，她還笑著提到巨浪侵襲的現場，就只有結婚蛋糕完全沒事，讓大家覺得非常神奇。

    據當地媒體報導，因受到墨西哥太平洋沿岸的熱帶氣旋達比（Darby）影響，當天夏威夷南部海岸地區，多處遭到巨浪侵襲，當地還傳出有棟2層樓公寓瞬間被巨浪淹沒的事件，目前該熱帶氣旋已往島西南部移動，預計不會再影響其他地區的天氣，但南部海岸仍須嚴防巨浪侵襲。

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